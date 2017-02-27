tvernews.ru
27 февраля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

26 февраля в Твери прошли широкие Масленичные гуляния

27 Февраля 2017 12:48
Автор: TIA

Фоторепортаж

Центром праздника по традиции стал Городской сад.  «Широкая тверская Масленица» в горсаду началась в полдень. На главной городской арене работали различные анимационные площадки, конкурсные программы на любой вкус. На эстраде внимание зрителей было приковано к концертной программе с участием творческих  коллективов города.

На Тверской площади  расположилась площадка «Молодецкие потехи» с участием историко-реконструкторских клубов и творческих молодежных объединений. Их участники продемонстрировали исторические зарисовки из быта средневековых жителей, провели показательные бои на мечах и других видах старинного оружия, а также конкурсы, рассчитанные на силу, сноровку, смелость, ловкость и находчивость.

Главное масленичное блюдо – блины – были представлены в широком праздничном ассортименте  вместе с кондитерскими изделиями, чаем и кофе, мороженым и сладкой ватой, попкорном и вареной кукурузой, сувенирами на специализированной масленичной ярмарке, которая в этом году впервые открылась здесь же, в Городском саду. Завершился общегородской праздник в 16:00 сожжением чучела Масленицы.


Традиционные масленичные народные гуляния, игровые программы, театрализованные представления и веселые посиделки прошли также на площадках перед домами и центрами культуры во всех районах города: у «ДЦ пос. Затверецкий», у «ДК пос.Литвинки», у «ДК пос. Сахарово», у «ДК пос.Синтетик», у «ДК пос.Элеватор», у ДЦ «Мир», в сквере на пр-те Ленина и у ДК «Пролетарка», а также организациях муниципальной библиотечной системы Твери, сообщает Управление информации администрации города Твери

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: масленица тверь городской сад
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

На пожаре детской областной клинической больнице никто не пострадал

2017-02-24 13:52
120

День Защитника

2017-02-23 10:02
60

Как операторы связи относятся к нашим персональным данным

2017-02-21 09:39
59

Здание детской клинической больницы будет восстановлено

2017-02-24 09:09
56

В Тверской области мужчине, который нарубил дров для печки, грозит 4 года колонии

2017-02-21 14:11
43

Будете умирать - умирайте

2017-02-26 19:21
42

УМВД: распивая спиртное в припаркованной во дворе машине, вы нарушаете закон

2017-02-25 15:02
39

Александр Корзин сетует, что уровень доверия у тверичан к местной власти ниже 20%

2017-02-20 15:23
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100