26 февраля в Твери прошли широкие Масленичные гуляния

Центром праздника по традиции стал Городской сад. «Широкая тверская Масленица» в горсаду началась в полдень. На главной городской арене работали различные анимационные площадки, конкурсные программы на любой вкус. На эстраде внимание зрителей было приковано к концертной программе с участием творческих коллективов города.

Центром праздника по традиции стал Городской сад. «Широкая тверская Масленица» в горсаду началась в полдень. На главной городской арене работали различные анимационные площадки, конкурсные программы на любой вкус. На эстраде внимание зрителей было приковано к концертной программе с участием творческих коллективов города.

На Тверской площади расположилась площадка «Молодецкие потехи» с участием историко-реконструкторских клубов и творческих молодежных объединений. Их участники продемонстрировали исторические зарисовки из быта средневековых жителей, провели показательные бои на мечах и других видах старинного оружия, а также конкурсы, рассчитанные на силу, сноровку, смелость, ловкость и находчивость.

Главное масленичное блюдо – блины – были представлены в широком праздничном ассортименте вместе с кондитерскими изделиями, чаем и кофе, мороженым и сладкой ватой, попкорном и вареной кукурузой, сувенирами на специализированной масленичной ярмарке, которая в этом году впервые открылась здесь же, в Городском саду. Завершился общегородской праздник в 16:00 сожжением чучела Масленицы.



Традиционные масленичные народные гуляния, игровые программы, театрализованные представления и веселые посиделки прошли также на площадках перед домами и центрами культуры во всех районах города: у «ДЦ пос. Затверецкий», у «ДК пос.Литвинки», у «ДК пос. Сахарово», у «ДК пос.Синтетик», у «ДК пос.Элеватор», у ДЦ «Мир», в сквере на пр-те Ленина и у ДК «Пролетарка», а также организациях муниципальной библиотечной системы Твери, сообщает Управление информации администрации города Твери