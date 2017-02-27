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На форуме «Сочи-2017» между Тверской областью и "Николаевской фермой" подписано соглашение о сотрудничестве

27 Февраля 2017 12:29
Автор: TIA

В Тверской области в текущем году начнется реализация очередных этапов инвестиционного проекта ООО «Николаевская ферма», в том числе по созданию производства по выпуску сыров. 27 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи Губернатор Игорь Руденя и председатель совета директоров-финансовый директор предприятия Сергей Николаенко подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и компанией.

Проект «Николаевской фермы» реализуется на территории Кувшиновского района. Здесь строятся молокоперерабатывающее предприятие и молочно-товарная ферма с комплексом по переработке мясной продукции. Общий объем инвестиций – 2 млрд рублей. Планируется создать 310 рабочих мест.

- Строительство предприятий по переработке молока и мяса в рамках этого инвестпроекта –серьезный вклад в развитие отрасли, а для жителей Кувшиновского района это новые рабочие места, развитие инфраструктуры, – прокомментировал Игорь Руденя

Первый этап проекта уже завершен. В сентябре прошлого года осуществлен технологический пуск завода по переработке молока мощностью 100 тонн в сутки с широким ассортиментом молочной продукции. Вложения составили 100 млн рублей, создано 35 рабочих мест. Построены производственный корпус, складское помещение, административно-бытовое здание, подведены все сети и коммуникации, завершено благоустройство территории.

- Соглашение с Тверской областью очень важно для нас. Это значит, что мы можем рассчитывать на участие в программах поддержки сельских производителей. Что позволит более эффективно реализовывать наш проект, направленный на развитие сельского хозяйства, выпуск экологически чистой продукции, – пояснил Сергей Николаенко.

Также отмечено, что компания зарегистрирована на территории Тверской области, все налоги будут поступать в региональный бюджет. 

Следующие этапы развития производства предполагают строительство в Кувшиновском районе мясоперерабатывающего комплекса и производственного цеха по выпуску различных видов сыров, сообщает правительство Тверской области

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Метки: форум «Сочи-2017» "Николаевская ферма" производство сыров в Тверской области
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Комментарии (2)

  • 100 % 
    А соглашение о сотрудничестве ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ с предприятием, расположенным в ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ подписывается ТОЛЬКО на форуме и именно В СОЧИ? В рабочем порядке, в родной области - не судьба? Или данная фирма самозахватом расположилась в Кувшиновском районе? Без уведомления властей и это только обнаружилось? Данную показуху даже не постарались прикрыть чем-то аргументированным.
А если (не дай божЕ)  завиднеется подписание соглашения с зарубежной фирмой, то данную процедуру нужно будет вывести на орбиту? Или даже за пределы Вселенной?
    27.02.2017 13:53
    0 | 2

  • antiER 
    Раньше в Кувшиново тетрадки на пол страны делали
    27.02.2017 14:25
    0 | 0
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