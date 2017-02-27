В Твери откроется «Очень женская выставка»

2 марта в 16.00 в лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра откроется экспозиции, получившей название «Очень женская выставка». Авторами ее стали две тверские художницы Лариса Филина и Ольга Ковалева.

2 марта в 16.00 в лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра откроется экспозиции, получившей название «Очень женская выставка». Авторами ее стали две тверские художницы Лариса Филина и Ольга Ковалева.

Ольга Анатольевна Ковалева — член Творческого союза художников России, мастер народных художественных промыслов Тверской области, директор ассоциации «Народные художественные промыслы» Тверской области, член художественно-экспертного совета Правительства Тверской области, участник международных, всероссийских, зональных и областных выставок. Ольга Ковалева окончила отделение художественной вышивки Московского художественно—промышленного училища им. М.И. Калинина, затем продолжила образование на отделении декоративно-прикладного искусства Московского педагогического университета и после получения диплома приехала в г.Калинин, ныне г. Тверь, где начала работать в лаборатории по развитию народных промыслов. В творчестве отдает предпочтение созданию авторских коллекций одежды и сценических костюмов в народных традициях.

На сегодняшний день в костюмах Ольги Ковалевой выступают солисты академической филармонии и лучшие фольклорные ансамбли, хоры и хореографические коллективы нашей области: «Межа» Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского, «Каблучок» досугового центра «Мир», «Вересень» Тверского колледжа культуры имени Н.А.Львова. В настоящее время О. Ковалёва сотрудничает с ДК «Металлист» и многими районными творческими коллективами и солистами. Делает все – от создания эскизов до снятия мерок. Художница предана русской вышивке и традиционному народному костюму. О традициях она знает не понаслышке – на протяжении тридцати лет Ольга Анатольевна участвует в фольклорно-этнографических экспедициях по Тверской области и за это время побывала в каждом районе нашего большого региона, где по крупицам собирала этнографический материал, изучала этнографические коллекции музеев. Представленная на выставке коллекция "Верхневолжье" - продолжение проекта "Костюм в круге времени". По словам Ольги Ковалёвой: "народный костюм - неиссякаемый источник для вдохновения и создания новых творческих работ.

Лариса Игоревна Филина - художник по керамике, член Союза художников России с 1993 г. Окончив обучение в Московском технологическом институте по специальности «декоративно-прикладное искусство», с 1979 г. постоянный участником выставок: всесоюзных, республиканских, областных, городских. С 2002 г. Лариса Филина преподаёт на отделении «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в Тверском художественном колледже им. А.Г.Венецианова. Она преподаватель высшей категории.

На нынешней выставке Лариса Филина представляет авторскую коллекцию бус из керамики и специально созданную коллекцию декоративных блюд "Северные цветы". Художница очень хотела сделать свои работы торжественными и нарядными, поддержать общее с коллегой настроение - показать современность традиционных народных мотивов.

Экспозиция продлится до 26 марта.