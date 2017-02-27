В Тверскую область идет весна и теплая, солнечная погода

До календарной весны остался 1 день. Придет ли настоящая весна в Тверскую область в марте или зима еще «повоюет» за свои права рассказали ТИА в тверском гидрометеоцентре. - В первые дни марта в тверском регионе значительно потеплеет. Ночью будет нулевая температура, а днем воздух прогреется до +5.

До календарной весны остался 1 день. Придет ли настоящая весна в Тверскую область в марте или зима еще «повоюет» за свои права рассказали ТИА в тверском гидрометеоцентре.

- В первые дни марта в тверском регионе значительно потеплеет. Ночью будет нулевая температура, а днем воздух прогреется до +5. Тепло сохранится до 8 марта и, скорее всего, в Международный женский день погода порадует прекрасную половину человечества солнцем и теплом.

Говорить, конечно, что первого марта наступит в регионе весна – рано. У нас март, зачастую, это еще зимний месяц. По долгосрочному, предварительному прогнозу, в марте не исключены кратковременные вторжения холодного воздуха, морозы.