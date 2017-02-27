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В Тверскую область идет весна и теплая, солнечная погода

В Тверскую область идет весна и теплая, солнечная погода - ТИА
27 Февраля 2017 11:56
Автор: TIA

До календарной весны остался 1 день. Придет ли настоящая весна в Тверскую область в марте или зима еще «повоюет» за свои права рассказали ТИА в тверском гидрометеоцентре.
- В первые дни марта в тверском регионе значительно потеплеет. Ночью будет нулевая температура, а днем воздух прогреется до +5. Тепло сохранится до 8 марта и, скорее всего, в Международный женский день погода порадует прекрасную половину человечества солнцем и теплом.
Говорить, конечно, что первого марта наступит в регионе весна – рано. У нас март, зачастую, это еще зимний месяц. По долгосрочному, предварительному прогнозу, в марте не исключены кратковременные вторжения холодного воздуха, морозы.

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Метки: весна тепло солнце
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Комментарии (3)

  • Ferapont 
    Ага, спустя 159 лет перефразируя А.Плещеева:
Травка зеленеет,
Солнышко блестит;
Камешек с весною
В лобовое мне летит.
Но без него мне солнце краше
И весна милей...
Прощебечь-ка мимо
Камешек скорей!
    27.02.2017 12:26
    1 | 5

  • Судья 
    походу весь март дождить лить будут
    27.02.2017 12:48
    0 | 4

  • SeregaTver 
    Дорожники спасены, снег чистить не придется. Сэкономленные деньги предлагаю изъять в доход бюджета.
    27.02.2017 13:49
    0 | 2
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