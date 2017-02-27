В Тверской области 5 месяцев колонии-поселения получил водитель, который повторно сел за руль пьяным

Прокуратурой Лесного района в суде поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя по факту управления автомобилем в состоянии опьянения

Прокуратурой Лесного района в суде поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя по факту управления автомобилем в состоянии опьянения. 19 ноября 2016 года на 67 км автодороги В.Волочек-Сонково-Лесное-Пестово инспектором ДПС остановил "ВАЗ" под управлением подсудимого, который находился в состоянии опьянения. Ранее он уже был осужден за пьяное вождение.

Приговором мирового судьи судебного участка Лесного района с учетом позиции государственного обвинителя подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.