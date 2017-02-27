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Деревня Пищалкино Аввакумовского сельского поселения получила долгожданный газ

Деревня Пищалкино Аввакумовского сельского поселения получила долгожданный газ - ТИА
27 Февраля 2017 10:24
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

В феврале 2017 года в первом из 34 домов деревни Пищалкино Аввакумовского сельского поселения появился газ.  Путь «голубого топлива» сюда был долог и тернист, но благодаря слаженной работе общественности и местных властей все жители этого небольшого населенного пункта в десяти минутах езды от Твери теперь смогут жить в почти «городских» условиях.

- Газ – это совсем другое качество жизни, другие возможности, деревня, можно сказать, начинает жизнь заново, - считает жительница деревни Пищалкино Елена Асонова.

В 2014 году жители деревни обратились в администрацию и Совет депутатов Аввакумовского сельского поселения с инициативой: они устали жить без газа и хотели провести его в свои дома, причём как можно быстрее - а всем известно, что это сложные работы, требующие множества согласований.

- Мы проанализировали наш бюджет - а он действительно небольшой – и изыскали 1,2 млн рублей на проведение проектных работ, которые были сделаны быстро и качественно, - рассказывает глава Аввакумовского сельского поселения Дмитрий Мирошниченко. – После этого жители деревни заявили на собрании, что готовы сами софинансировать монтаж газопровода в Пищалкино. Для нас это стало стратегическим этапом: в поселении есть деревни, жители которых тоже ждут газ.

Дмитрий Мирошниченко, глава Аввакумовского сельского поселения

Староста деревни Пищалкино Валерий Кувалдин стал связующим звеном между жителями и местными властями. Он решал все вопросы с администрацией поселения, отстаивал интересы жителей деревни, сглаживал острые углы. Проект газификации был готов в конце 2015 года. После проведения торгов стоимость строительно-монтажных работ по прокладке газопровода составила 2,2 млн. рублей. Эти денежные средства жители собрали сами – получилось примерно по 100 тысяч рублей на семью.

В июле 2016 года началось строительство: газопровод длиной 1,7 км построили за один месяц. Осталось последнее вложение – монтаж оборудования и подключение к газопроводу. В январе 2017 года «голубое топливо» поступило в первый дом.

Валерий Кувалдин, староста деревни Пищалкино

- Газ в дом мне завели примерно за полгода, - говорит Валерий Кувалдин. – Это обошлось в 100-150 тысяч, но, конечно, того стоит. Лично для меня газ - не только отопление, но и возможность развивать наше хозяйство и просто комфортно жить, что немаловажно для современного человека.

Валерий рассчитывает, что его коммунальные затраты после газификации значительно снизятся. Раньше расходы на электрическое отопление и сжиженный газ из баллонов в зимние месяцы обходились семье в 10-12 тысяч рублей! Теперь же сумма уменьшится вдвое, уверен деревенский староста.

По словам Дмитрия Мирошниченко, в этом году к деревенской газовой магистрали подключится большинство домовладельцев.

- Я бы хотел сказать спасибо жителям, администрации и Совету депутатов. Я думаю, это отличный пример взаимодействия общества и органов местного самоуправления. Газификация деревни Пищалкино – только первый этап. Мы планируем войти с ещё двумя населёнными пунктами – это деревни Лукино и Беклемишево – в программу газификации Тверской области на 2018 год.

  • Дмитрий Мирошниченко, глава Аввакумовского сельского поселения
  • Валерий Кувалдин, староста деревни Пищалкино
  • Елена Асонова, жительница деревни Пищалкино

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Метки: дмитрий мирошниченко аввакумовское сельское поселение газификация тверской области газ в деревне пищалкино
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Комментарии (6)

  • Robin Good 
    За что людей обобрали? Цена трубы - в разы дешевле http://polimer-trub.ru/assets/files/Price%20010615PE100.pdf. Хотя они трубу не продали (собственник газопровода - Газпром),  просто разрешили людям через их трубы газ приобретать. Или газ у нас общий?
    27.02.2017 11:05
    0 | 4

  • MikeH 
    А тепловой насос - около 600 тыр единоразово и пошел лесом тот Газпром.
    27.02.2017 11:11
    0 | 2

    • Robin Good 
      Есть и другие варианты.
      27.02.2017 11:58
      0 | 0

  • VladislaV 
    Хорошо, когда в каждом дворе есть по 100 штук.
    27.02.2017 11:13
    0 | 2

    • USSR 
      Ага. И плюс 150 за подключение. Ну и котёл совсем недорого
      27.02.2017 11:57
      0 | 1

  • Vojdy 
    Теперь домики в этой деревне заметно подорожают. Город рядом, газ есть.
    27.02.2017 11:54
    0 | 4
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