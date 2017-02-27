Стали известны подробности аварии, в которой два человека погибли и шесть получили травмы

26 февраля около 14:35 на 3 км автодороги Волынцево-Князево в Калининском районе Тверской области произошло столкновение автомобилей "Нива" и ВАЗ-2110. Мужчина-водитель "Нивы", двигавшийся из поселка Медное, потерял контроль над управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110 и опрокинулся.

26 февраля около 14:35 на 3 км автодороги Волынцево-Князево в Калининском районе Тверской области произошло столкновение автомобилей "Нива" и ВАЗ-2110. Мужчина-водитель "Нивы", двигавшийся из поселка Медное, потерял контроль над управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110 и опрокинулся.

На момент ДТП в "Ниве" находились пять человек. Двое детей без детских удерживающих устройств (мальчики 2007 и 2009 годов рождения) и женщина 1958 года рождения находились на задних пассажирских сидениях. В результате ДТП на месте погибли мужчина-водитель и женщина-пассажир, находившаяся на переднем сидении. Пассажирка, находившаяся на заднем сидении, не пострадала, а детей в результате столкновения выбросило через стекла автомобиля. Мальчики госпитализированы с травмами различной тяжести.

На момент ДТП в ВАЗ-2110 находилось три человека; водитель 1980 года рождения, женщина-пассажир 1991 года рождения и ребенок 2012 года рождения в детском кресле. Мужчина-водитель от госпитализации отказался. Женщина и ребенок госпитализированы в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, сообщает УГИБДД России по Тверской области.