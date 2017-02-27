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Губернатор Тверской области Игорь Руденя принимает участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017»

27 Февраля 2017 09:26
Автор: TIA

27 и 28 февраля в Сочи проходит Российский инвестиционный форум. Губернатор Игорь Руденя возглавляет делегацию Тверской области. В пленарном заседании форума участвует Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

На площадках форума пройдет свыше 25 мероприятий. В подготовке сессий задействованы Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минэнерго России, Росмолодежь, Ростуризм, Открытое правительство, Российская академия наук и другие федеральные структуры.

Губернатор Игорь Руденя проводит на форуме ряд встреч с бизнес-партнерами Верхневолжья, посвященных перспективам сотрудничества в АПК, туризме, фармацевтике, логистике, промышленном секторе.

- Планируем подписать инвестиционные соглашения в области сельского хозяйства, в машиностроении, промышленности, – сообщил Игорь Руденя.

Также в деловой программе главы региона – общение с руководителями Банка ВТБ24, Сбербанка, Россельхозбанка, Ростеха.

Участие в Российском инвестиционном форуме позволяет Тверской области вновь заявить о себе как о регионе, открытом для сотрудничества в направлениях, приоритетных для экономики страны.

На форуме представлена выставка российских региональных проектов, находящихся в инвестиционной и эксплуатационной стадиях реализации. На стенде Тверской области демонстрируются проекты в сферах АПК, промышленности, туризма и городского планирования. Центральное место в тверской экспозиции занимают макеты бизнес-кластера «Тверь Сити» и выставочного комплекса «Тверь Экспо».

Справочно:   В 2016 году в Тверской области реализовано 15 крупных инвестиционных проектов с общим заявленным объемом вложенных инвестиций 33,9 млрд рублей, в результате которых создано 1 921 рабочее место.

В прошлом году по итогам переговоров между Правительством Тверской области и компаниями, осуществляющими и планирующими вести свою деятельность на территории региона, заключено 9 соглашений о сотрудничестве, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов, предусматривающих вложения порядка 21,2 млрд рублей и создание более 2 560 новых рабочих мест.

Общий перечень заявленных к реализации инвестиционных проектов на настоящий момент содержит 73 проекта в разных отраслях экономики с заявленным объемом инвестиций 449,6 млрд рублей, созданием более 25 тысяч рабочих мест. Горизонт реализации проектов – до 2023 года, сообщает правительство Тверской области

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Метки: Российский инвестиционный форуме «Сочи-2017» игорь руденя
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Комментарии (4)

  • tversk 
    Теперь понятно почему Игорёк на пожаре  в деревне Жерновка не засветился ни на фото ни на видео, 
в Сочах есть перед кем покрасоваться
    27.02.2017 10:37
    0 | 6

  • antiER 
    "Участие в Российском инвестиционном форуме позволяет Тверской области ВНОВЬ заявить о себе как о регионе, открытом для сотрудничества в направлениях, приоритетных для экономики страны."

Т.е. до Рудени регион был закрытым. Ну теперь заживем...
    27.02.2017 12:34
    0 | 1

  • леха мамонтов 
    за рейтингом порулил
    27.02.2017 13:21
    0 | 1

    • Фомин 
      За январь-февраль 2017 года среди губернаторов в "Национальном рейтинге губернаторов"  он поднялся до 43-го места!
+7 мест вверх!!!
      27.02.2017 14:27
      0 | 0
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