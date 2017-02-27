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27 февраля у православных христиан начался Великий пост

27 февраля у православных христиан начался Великий пост - ТИА
27 Февраля 2017 09:33
Автор: TIA

26 февраля закончилась масленичная неделя. В Прощеное воскресенье православные верующие попросили друг у друга прощение, проводили зиму и приготовились к сорокадневному и самому строгому Великому посту.

Великий пост установлен в память сорокадневного поста Иисуса Христа, который после своего крещения ушел в пустыню и сорок дней постился там. В 2017 году пост продлится с 27 февраля по 15 апреля. В первую и последнюю Страстную седмицы Православная Церковь предписывает хранить особо строгий пост. В понедельник и вторник первой седмицы (недели) нужно соблюдать высшую степень поста – не есть вовсе. В остальные седмицы поста, кроме суббот и воскресений, — сухоядение. В субботние и воскресные дни разрешается сваренная пища с растительным маслом. И только в праздник Благовещения разрешается есть рыбу. Церковь разрешает не соблюдать пост только детям и больным.

16 апреля православные отметят самый большой и светлый церковный праздник – Пасха.
 

 

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Метки: великий пост православные христиане
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