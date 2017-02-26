Тверская область представит свои инвестпроекты в Сочи

27 и 28 февраля в Сочи пройдет Российский инвестиционный форум, который является площадкой для презентации экономического потенциала регионов. На форуме будут представлены крупные проекты Тверской области в сфере АПК, промышленности, туризма, городского планирования.

27 и 28 февраля в Сочи пройдет Российский инвестиционный форум, который является площадкой для презентации экономического потенциала регионов. На форуме будут представлены крупные проекты Тверской области в сфере АПК, промышленности, туризма, городского планирования.

Ключевая тема «Сочи-2017» – «Новые проекты для роста». В выставочной зоне регионы страны, в том числе Верхневолжье, наглядно продемонстрируют свои достижения в разных секторах экономики.

Центральное место в экспозиции Тверской области занимают макеты бизнес-кластера «Тверь Сити» и выставочного комплекса «Тверь Экспо». Эти проекты, ранее представленные Президенту РФ Владимиру Путину, станут важнейшими объектами деловой инфраструктуры Верхневолжья.

На тверском стенде организована площадка «Агропромышленный комплекс» с презентацией крупных предприятий, развивающих в регионе свои производства. Это «Дмитрова Гора», «Волжский пекарь», ЗАО «Хлеб», «Мармеладная сказка», «Ратибор», «Оковцы» и другие. Посетители стенда смогут продегустировать хлебобулочные изделия, мясные деликатесы, мармелад, джемы и другую продукцию местных производителей.

Также на тверской площадке развернут инвестиционный макет, который представляет собой образец туристско-сервисной зоны для гостей нашего края, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.