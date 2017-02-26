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Тверская область представит свои инвестпроекты в Сочи

26 Февраля 2017 20:32
Автор: TIA

27 и 28 февраля в Сочи пройдет Российский инвестиционный форум, который является площадкой для презентации экономического потенциала регионов. На форуме будут представлены крупные проекты Тверской области в сфере АПК, промышленности, туризма, городского планирования. 

Ключевая тема «Сочи-2017» – «Новые проекты для роста». В выставочной зоне регионы страны, в том числе Верхневолжье, наглядно продемонстрируют свои достижения в разных секторах экономики. 
Центральное место в экспозиции Тверской области занимают макеты бизнес-кластера «Тверь Сити» и выставочного комплекса «Тверь Экспо». Эти проекты, ранее представленные Президенту РФ Владимиру Путину, станут важнейшими объектами деловой инфраструктуры Верхневолжья.

На тверском стенде организована площадка «Агропромышленный комплекс» с презентацией крупных предприятий, развивающих в регионе свои производства. Это «Дмитрова Гора», «Волжский пекарь», ЗАО «Хлеб», «Мармеладная сказка», «Ратибор», «Оковцы» и другие. Посетители стенда смогут продегустировать хлебобулочные изделия, мясные деликатесы, мармелад, джемы и другую продукцию местных производителей.

Также на тверской площадке развернут инвестиционный макет, который представляет собой образец туристско-сервисной зоны для гостей нашего края, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

 

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Метки: инвестпроекты сочи Российский инвестиционный форум
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Комментарии (1)

  • Nyuta 
    +
    26.02.2017 22:59
    0 | 0
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