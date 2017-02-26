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Тверь станет городом большого литературного путешествия

26 Февраля 2017 18:29
Автор: TIA

Тверь – станет одним из городов, через которое пройдет большое литературное путешествие. 27 февраля в столицу Верхневолжья приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней». Кировчанка Мария Савиных пересечёт всю страну от Калининграда до Владивостока за 80 дней. За это время она пообщается с жителями самых разных городов о литературе и о людях, которые творили и продолжают творить.

За два дня в Твери Мария встретится с местными литераторами, увидит их любимые места в городе, поговорит с писателями и поэтами об их творчестве и литературе в целом. За ходом встреч можно наблюдать в соцсетях по хэштегам: #галопомпоРоссииза80дней и #trip80days.
Итогом этих и других встреч станут 28 журналистских работ на официальном сайте проекта http://trip80days.ru, мультимедийная карта со 150 авторами и несколько проведённых литературных вечеров.

Авторы проекта обещают, что читатели увидят Россию глазами литераторов сразу нескольких поколений. Наблюдая за развитием проекта #галопомпоРоссииза80дней, каждый читатель найдет своего автора: писатели и поэты – аудиторию, путешественники – новые идеи для будущих поездок, все остальные – массу других интересных моментов.

В августе прошлого года проект #галопомпоРоссииза80дней был поддержан экспертами всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» и взял грант на 300 000 рублей.

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Метки: Галопом по России за 80 дней галопомпоРоссииза80дней trip80days Мария Савиных
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Комментарии (10)

  • Tsagolov 
    Какое же мерзчайшее словечко "хэштэг"! И с настоящим литературным путешествием никак не гармонирует. 
Я помню чудное мгновенье 
Когда хэштэг узрел на .опе
И радостно взбрыкнув, что ослик
Галопом "брызднул" по Европе!
    26.02.2017 18:47
    0 | 2

  • antiER 
    Я тоже хочу 300 т. р. получить.....
А кто эту подругу в Твери ждет.... после праздников..... да еще на два дня
    26.02.2017 19:04
    0 | 2

  • kudimov 
    Представляю какая каша будет у нее в голове в финале путешествия.
Главное, пусть встретится с местным "литератором" Кротом - чемпионом всех времен и народов по количеству комментов на единицу рабочего времени.
    26.02.2017 19:04
    0 | 3

    • Tsagolov 
      "За это время она пообщается с жителями самых разных городов о литературе и о людях, которые тварили и продолжают тварить.")
P.S. Кудимову. Работать надо уметь). "Нас в колхоз нельзя, мы там всё развалим".
      Прикрепленные видео:
      Прикрепленное видео
      26.02.2017 19:07
      0 | 1

      • Lura 
        Угу.

У пародиста А. Иванова есть замечательный стих:

В худой котомк сложив ржаное хлебо,
Я ухожу туда, где птичья звон,
Я вижу над собою синий небо,
Косматый облак и высокий крон.

Я дома здесь, я здесь пришёл не в гости,
Снимаю кепк, надетый набекрень,
Весёлый птичк, помахивая хвостик,
Высвистывает свой стихотворень.

Зелёный травк ложится под ногами,
И сам к бумага тянется рука,
И я шепчу дрожащие губами:
«Велик могучим русский языка!»

Вспыхает небо, разбужая ветер,
Проснувший гомон птичьих голосов.
Проклинывая все на белом свете,
Я вновь бежу в нетоптанность лесов.

Шуршат зверушки, выбежнув навстречу,
Приветливыя лапками маша:
Я среди тут пробуду целый вечер,
Бессмертные творения пиша.

Но, выползя на миг из тины зыбкой,
Болотная зеленовая тварь
Сувает мне с заботливой улыбкой
Большой Орфографический словарь.
        26.02.2017 19:58
        0 | 1

  • MikeH 
    1. Стрелка баянометра пробила ограничитель на максимуме.
2. От фото с сертификатом я чуть кофе не захлебнулся... Ну нельзя же так...
    26.02.2017 19:42
    0 | 5

    • Lura 
      На вас, мужчин, не угодишь, что не так?
Всё при ней!
      26.02.2017 20:11
      0 | 0

  • horton 
    Во кому-то дома-то не сидится...)
    26.02.2017 19:45
    0 | 2

    • Tsagolov 
      Замуж захочешь-и на Луну пешком пойдёшь, а не только в "литературное путешествие".
      26.02.2017 19:51
      0 | 4

  • Lura 
    Зато на втором фото резьба лазером по фанере, рабочий стол у станка явно не маленький.
Кто резал и на чём? Почему не знаю?
    26.02.2017 20:14
    0 | 0
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