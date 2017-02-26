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В Прощёное воскресенье Игорь Руденя принял участие в литургии в Воскресенском кафедральном соборе Твери

26 Февраля 2017 15:52
Автор: TIA

Фоторепортаж

26 февраля, в Прощёное воскресенье, в православных храмах прошли литургии. В богослужении в Воскресенском кафедральном соборе Твери вместе с духовенством и прихожанами принял участие Губернатор Игорь Руденя.

Службу провёл Митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Прощёное воскресенье — последний день перед началом Великого поста. Традиционно христиане в этот день просят друг у друга прощения за обиды, примиряются с близкими, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой.

Воскресенский кафедральный собор расположен на территории древнейшей обители Тверской области — Христорождественского монастыря. В 2013 году он отметил 500-летие. За свою долгую историю монастырь несколько раз был разрушен и восстанавливался из руин.

Современная жизнь обители началась в 1988-м, в год 1000-летия Крещения Руси: тогда верующим был возвращён Воскресенский собор. Сам монастырь начал возрождаться с 1999-го, а первая литургия была проведена 7 января 2000 года. Храм в честь Воскресения Христова сегодня является кафедральным собором Тверской и Кашинской епархии, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. 

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Метки: прощёное воскресенье великий пост
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Комментарии (6)

  • Uylo_Yobannen 
    Он же как частое лицо в этом вот чего-то принял? И нахрена реляции казённой прессухи об этом факте из личной жизни гражданина? Когда Руденя пойдёт в баньке попариться или рыбу ловить, общественность тоже оповещать будут?
    26.02.2017 16:14
    0 | 6

    • Tsagolov 
      Нельзя ( с) без фоторепортажу в храм ходить. Вдруг не поверят). Да и мода партийная мольбы-поклоны бить обязывает.) Это Вам, Йобаннен, не кровавый коммунистический режим, когда персек обкома КПСС тайно молился о хорошем урожае зерновых и высоких надоях молока.
      26.02.2017 16:21
      0 | 7

      • Uylo_Yobannen 
        Чую, чую головного мозга корой,
Что-то здесь не так,
Члены Политбюро крестятся в церквях,
Ездят в Мекку на хадж, -
Бога не смутил их партийный стаж.

Александр Розенбаум, "Что-то здесь не так"
        26.02.2017 20:28
        0 | 0

    • uabumoderoff 
      Пиар,пиар и ещё раз пиар.Вот Владимир владимирович и в церковь ходит и мошиаху молится.А Игорь михайлович чем хуже?
      26.02.2017 16:26
      0 | 3

  • Zloi 
    Правильно, надо и рпц продвинуть, и за себя помолиться, а то вот незадача, добро не забрать после смерти на тот свет наворованное.
    26.02.2017 16:51
    0 | 6

  • ЧЕПАЕВ 
    А где фотка где муденька в попу целует заднепроходного, в знак прощения, за грехи наши тяжкие
    26.02.2017 19:07
    0 | 1
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