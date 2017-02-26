В Прощёное воскресенье Игорь Руденя принял участие в литургии в Воскресенском кафедральном соборе Твери

26 февраля, в Прощёное воскресенье, в православных храмах прошли литургии. В богослужении в Воскресенском кафедральном соборе Твери вместе с духовенством и прихожанами принял участие Губернатор Игорь Руденя.

26 февраля, в Прощёное воскресенье, в православных храмах прошли литургии. В богослужении в Воскресенском кафедральном соборе Твери вместе с духовенством и прихожанами принял участие Губернатор Игорь Руденя.

Службу провёл Митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Прощёное воскресенье — последний день перед началом Великого поста. Традиционно христиане в этот день просят друг у друга прощения за обиды, примиряются с близкими, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой.

Воскресенский кафедральный собор расположен на территории древнейшей обители Тверской области — Христорождественского монастыря. В 2013 году он отметил 500-летие. За свою долгую историю монастырь несколько раз был разрушен и восстанавливался из руин.

Современная жизнь обители началась в 1988-м, в год 1000-летия Крещения Руси: тогда верующим был возвращён Воскресенский собор. Сам монастырь начал возрождаться с 1999-го, а первая литургия была проведена 7 января 2000 года. Храм в честь Воскресения Христова сегодня является кафедральным собором Тверской и Кашинской епархии, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.