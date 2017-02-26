В Твери маршрутка въехала в остановку общественного транспорта

ЧП произошло 25 февраля на Тверском проспекте около 12 часов дня. В остановку общественного транспорта около гимназии № 12 въехала маршрутка марки «Фольксваген».

ЧП произошло 25 февраля на Тверском проспекте около 12 часов дня. В остановку общественного транспорта около гимназии № 12 въехала маршрутка марки «Фольксваген». 36-летний водитель не справился с управлением.

На тот момент на остановке находились люди. Пострадал мужчина – пешеход. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами. После оказания медицинской помощи отпустили домой.