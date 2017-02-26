В Твери маршрутка въехала в остановку общественного транспорта

ЧП произошло 25 февраля на Тверском проспекте около 12 часов дня. В остановку общественного транспорта около гимназии № 12 въехала маршрутка марки «Фольксваген». 36-летний водитель не справился с управлением.
На тот момент на остановке находились люди. Пострадал мужчина – пешеход. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами. После оказания медицинской помощи отпустили домой.
Комментарии (3)
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DenBlldenn
26.02.2017 13:22
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