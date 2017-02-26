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В Твери маршрутка въехала в остановку общественного транспорта

26 Февраля 2017 12:37
Автор: TIA

ЧП произошло 25 февраля на Тверском проспекте около 12 часов дня. В остановку общественного транспорта около гимназии № 12 въехала маршрутка марки «Фольксваген». 36-летний водитель не справился с управлением.

На тот момент на остановке находились люди. Пострадал мужчина – пешеход. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами. После оказания медицинской помощи отпустили домой.

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Метки: маршрутки твери маршрутка устроила ДТП дтп в твери
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Комментарии (3)

  • Net. 
    П-ц! Прощёное Воскресенье-ругаться нельзя, но почему то очень хочется! Опять маршрутка! Выздоровления пострадавшему! Интересно- кто водитель?
    26.02.2017 12:54
    0 | 3

    • Lura 
      Он.
Те же ...эти, только вид сбоку.
      26.02.2017 13:11
      0 | 1

  • DenBlldenn 
    Ну въехала и въехала, им ГИБДД всё разрешает, молча благословляют ездить как угодно.
    26.02.2017 13:22
    0 | 1
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