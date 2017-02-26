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Жительница Тверской области в своем доме пила с малознакомой женщиной и на утро не досчиталась 350 тысяч рублей

26 Февраля 2017 11:07
Автор: TIA

В полицию обратилась 40-летняя жительница города Нелидово. Она рассказала, что из её квартиры пропали денежные средства в сумме 350 000 рублей.

Как оказалось, в день происшествия заявительница распивала алкоголь у себя в квартире с малознакомой женщиной. Когда потерпевшая уснула, гостья похитила из шкатулки деньги и скрылась.

На месте происшествия криминалисты изъяли отпечатки пальцев, по которым удалось установить, что к преступлению причастна 32-летняя неработающая местная жительница. В ее жилище нашли украденные деньги. Женщина задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

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Метки: украла деньги крупная кража кража кража крупной суммы денег
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Комментарии (11)

  • uabumoderoff 
    У пьющей жительницы 350т.р.? Что то сомнительно.Может 3500р.?
    26.02.2017 11:39
    1 | 3

    • Sobaken 
      по вашему пьющие обязательно должны быть нищими???
      26.02.2017 12:03
      1 | 6

      • uabumoderoff 
        Конечно.350т.р.в нелидове!НЕ ПОВЕРЮ!
        26.02.2017 12:35
        1 | 1

        • horton 
          Почему сразу пьющая? Наверное, сделку на 350 тыс.р. обмывали...)
          26.02.2017 13:25
          0 | 0

  • Net. 
    Кучеряво потерпевшая жила: по 350000 по шкатулкам так запросто лежат!                  " Чтоб я так жил, как вы жалуетесь!"
    26.02.2017 12:12
    0 | 3

  • pitkin 
    Граждане. Храните деньги в сберегательной кассе.Если они у вас есть.
    26.02.2017 12:17
    0 | 3

  • ZloyTT 
    Шоб я так жил, как Вы прибедняетесь
    26.02.2017 12:33
    0 | 0

    • Net. 
      Ну и так тоже можно!
      26.02.2017 12:57
      0 | 0

  • Унук аль Хай 
    вывод один - несмотря на все ухищрения маркетологов и рекламщиков, население не спешит инвестировать свои активы в разнообразные доходные фонды и в доверительное управление банкам.
    26.02.2017 12:47
    0 | 3

  • Бертран 
    Грамотная политика и умелое хозяйствование законноизбранной власти, вот причина того, что у простых людей так запросто валяются такие суммы.
А что на вкладах лежит... Вообщем, богато народ живёт- грех жаловаться.
    26.02.2017 13:01
    0 | 0

  • 100 % 
    Ну вот. И в Нелидово появился претендент на строчку в ФОРБС. Такая сумма "детишкам на молочишко", незатейливо положенная в шкатулочку,  не у всех в Московиях имеется, не то что в Тверях.). Быть данной мадам на страницах всемирных журналов (пророчествую)...  Если очередная собутыльница мадамы не решит иначе.
    26.02.2017 13:23
    0 | 0
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