Жительница Тверской области в своем доме пила с малознакомой женщиной и на утро не досчиталась 350 тысяч рублей

В полицию обратилась 40-летняя жительница города Нелидово. Она рассказала, что из её квартиры пропали денежные средства в сумме 350 000 рублей.

В полицию обратилась 40-летняя жительница города Нелидово. Она рассказала, что из её квартиры пропали денежные средства в сумме 350 000 рублей.

Как оказалось, в день происшествия заявительница распивала алкоголь у себя в квартире с малознакомой женщиной. Когда потерпевшая уснула, гостья похитила из шкатулки деньги и скрылась.

На месте происшествия криминалисты изъяли отпечатки пальцев, по которым удалось установить, что к преступлению причастна 32-летняя неработающая местная жительница. В ее жилище нашли украденные деньги. Женщина задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело.