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Опасная яма в Твери: за вечер порядка 20 машин остались без колес

Опасная яма в Твери: за вечер порядка 20 машин остались без колес - ТИА
автор фото Константин Рыбко
26 Февраля 2017 10:04
Автор: TIA

Внимание, автовладельцы, на ул. Туполева образовалось опасное место. Напротив дома № 27, это магазин «Удачи», на проезжей части есть очень-очень коварная яма. Ее рекомендуется объезжать стороной.

В противном случае можно «влететь» на дорогостоящий ремонт, либо вообще остаться без колес. Примеров масса. Так, в группе «Подслушано у водителей. Тверь» свои комментарии оставляют пострадавшие, которых уже немало. Среди них, по словам автора поста, есть и служебная машина ГИБДД.

Константин Рыбко:

- 20 машин за вечер по 2 колеса! И только там!

Денис Тверской:

- Я сейчас в этой яме стою диск и резина на выброс.

Ваня Смоленский:

- Каждую весну одно и тоже! Налоги растут, а вместе с ними и ямы растут!

Автор фото Константин Рыбко.

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Метки: опасная яма яма в твери без колес ямы твери
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Комментарии (13)

  • Бертран 
    Весенние перепады температуры всему виной, господа. Вода попадает в поры замерзает- расширяется и рвет покрытие. Чистая физика- образованные меня поймут.
    26.02.2017 10:12
    11 | 0

    • Tamplier 
      А к ворам которые асфальт в лужи претензий нет?
      26.02.2017 10:37
      0 | 10

    • as 
      Вот однопартЕйцы Вас точно поймут!
      26.02.2017 12:33
      0 | 2

    • Ferapont 
      Ну раз партия знает про мороз, снег и воду, вздрючь по самое не балуй "необразованного" господина Огонькоффа и объясни, что если снег не вывозить, дороги превратятся в то, во что они превратились благодаря преступной работе сити-менеджера.
      26.02.2017 12:33
      0 | 3

  • hellraiser 
    Коллективный иск к физику бертрану и к бездельникам из администрации подать.
    26.02.2017 10:34
    0 | 12

    • Tamplier 
      На тургиновке что делается! Это ж мрак! Ямы по щиколотку!
      26.02.2017 10:38
      0 | 2

  • Sedmoy 
    Макет Рейхстага Шойгу строит,  где-то в патриотическом парке,  каком-то, для воспитания патриотизма,  само собой.   Лучше бы "макеты"  автобанов строили.  Д.б.!
    26.02.2017 10:36
    0 | 6

  • pitkin 
    О какой безопасности дорожного движения можно говорить, если всем ответственным должностным лицам на эту безопасность наплевать!
    26.02.2017 10:40
    0 | 7

  • poops 
    Вы что у нас же народ бьётся из-за хороших дорог
    26.02.2017 10:45
    0 | 8

    • as 
      А ещё у нас народ от обжорства пухнет, а от природной лени и сытой жизни воровать идёт...
      26.02.2017 12:34
      0 | 3

  • kanav67 
    Подавайте иски к Администрации. Дело хлопотное, но не безнадежное. Мой знакомый отсудил 60 тысяч за угробленную подвеску на ул. Фрунзе. Только надо вызывать ГИБДД и оформлять как ДТП.
    26.02.2017 11:06
    2 | 6

  • Унук аль Хай 
    хорошие дороги.... а потом я проснулся. Пока нет предпосылок для появления современных дорог в России, давайте быть объективными. Есть секретный прием, одобренный ветеранами КГБ и SAS - чтобы не попасть в яму и не "влететь" на ремонт, яму надо объехать. Никому не рассказывайте, это страшная тайна....
    26.02.2017 12:54
    0 | 2

    • Добрая Мышь 
      а еще ехать с нормальной скоростью, а не мчаться
      26.02.2017 13:23
      0 | 0
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