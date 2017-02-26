Опасная яма в Твери: за вечер порядка 20 машин остались без колес

Внимание, автовладельцы, на ул. Туполева образовалось опасное место. Напротив дома № 27, это магазин «Удачи», на проезжей части есть очень-очень коварная яма. Ее рекомендуется объезжать стороной.
В противном случае можно «влететь» на дорогостоящий ремонт, либо вообще остаться без колес. Примеров масса. Так, в группе «Подслушано у водителей. Тверь» свои комментарии оставляют пострадавшие, которых уже немало. Среди них, по словам автора поста, есть и служебная машина ГИБДД.
Константин Рыбко:
- 20 машин за вечер по 2 колеса! И только там!
Денис Тверской:
- Я сейчас в этой яме стою диск и резина на выброс.
Ваня Смоленский:
- Каждую весну одно и тоже! Налоги растут, а вместе с ними и ямы растут!
Автор фото Константин Рыбко.
Комментарии (13)
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Унук аль Хай
26.02.2017 12:54
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Добрая Мышь
26.02.2017 13:23
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