Опасная яма в Твери: за вечер порядка 20 машин остались без колес

Внимание, автовладельцы, на ул. Туполева образовалось опасное место. Напротив дома № 27, это магазин «Удачи», на проезжей части есть очень-очень коварная яма. Ее рекомендуется объезжать стороной.

Внимание, автовладельцы, на ул. Туполева образовалось опасное место. Напротив дома № 27, это магазин «Удачи», на проезжей части есть очень-очень коварная яма. Ее рекомендуется объезжать стороной.

В противном случае можно «влететь» на дорогостоящий ремонт, либо вообще остаться без колес. Примеров масса. Так, в группе «Подслушано у водителей. Тверь» свои комментарии оставляют пострадавшие, которых уже немало. Среди них, по словам автора поста, есть и служебная машина ГИБДД.

Константин Рыбко:

- 20 машин за вечер по 2 колеса! И только там!

Денис Тверской:

- Я сейчас в этой яме стою диск и резина на выброс.

Ваня Смоленский:

- Каждую весну одно и тоже! Налоги растут, а вместе с ними и ямы растут!

Автор фото Константин Рыбко.