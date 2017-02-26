В Ботаническом саду состоится праздник «Где блины, тут и мы - Садовая Масленица»

Ботанический сад Тверского университета и фольклорный коллектив «Веснянка» приглашают 26 февраля в 12:00 на традиционный семейный праздник «Где блины, тут и мы - Садовая Масленица»

Ботанический сад Тверского университета и фольклорный коллектив «Веснянка» приглашают 26 февраля в 12:00 на традиционный семейный праздник «Где блины, тут и мы - Садовая Масленица»

Коллектив Сада приглашает проводить Зиму и встретить Весну, вспомнить народные традиции. В программе праздника:

• задорные танцы и веселые песни, запевки и народные игры с фольклорным коллективом "Веснянка";

• ароматные домашние блины и гастрономические истории и сюрпризы от клуба цветоводов «Первоцвет»;

• подвижные игры и затеи от студентов факультета географии и геоэкологии ТвГУ;

• фирменный ботанический чай из настоящего русского самовара (не забудьте взять свои кружки с блинами и вареньем).