Военная академия ВКО имени Жукова будет принимать по 30 девушек-курсантов ежегодно

Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на начальника вуза генерал-лейтенанта Владимира Ляпорова.

Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на начальника вуза генерал-лейтенанта Владимира Ляпорова.

Как рассказал Владимир Ляпоров, в 2016 году в академию впервые набирали девушек. Поступало 30 девочек — конкурс составил семь человек на место.

В дальнейшем, как сообщает РИА новости, Академия имени Жукова также планирует принимать около 30 девушек-курсантов в год, однако "конкурс вырастет до 15-20 человек на место".