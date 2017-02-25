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Военная академия ВКО имени Жукова будет принимать по 30 девушек-курсантов ежегодно

25 Февраля 2017 19:21
Автор: TIA

Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на начальника вуза генерал-лейтенанта Владимира Ляпорова.

Как рассказал Владимир Ляпоров, в 2016 году в академию впервые набирали девушек. Поступало 30 девочек — конкурс составил семь человек на место.

В дальнейшем, как сообщает РИА новости, Академия имени Жукова также планирует принимать около 30 девушек-курсантов в год, однако "конкурс вырастет до 15-20 человек на место".

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Метки: академия вко им жукова конкурс девушек-курсантов вдадимир ляпоров прием в академия вко
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Комментарии (1)

  • uabumoderoff 
    Отличная новость!Ждемс,когда девушек на ВМФ будут принимать.
    25.02.2017 19:57
    0 | 0
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