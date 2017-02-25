В Тверской области перевернулся автобус с пассажирами

Сообщение о ДТП в Бежецком районе поступило в 16:52 25 февраля в оперативную дежурную смену МЧС России по Тверской области. Автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся. На момент ДТП в автомобиле находились 16 человек.

Сообщение о ДТП в Бежецком районе поступило в 16:52 25 февраля в оперативную дежурную смену МЧС России по Тверской области. Автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся.

На место происшествия выехали: отделение пожарно-спасательной части №22, оперативная группа Бежецкого пожарно-спасательного гарнизона, экипаж ДПС и бригада скорой медицинской помощи.

Подробности дорожного происшествия ТИА рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тверской области: по предварительной информации, около 16.20 автобус ПАЗ, двигаясь из посёлка Максатихи в Сонково в районе деревни Кучели съехал в кювет и опрокинулся. В ПАЗе на момент ДТП находилось 16 человек, включая водителя.

По словам пассажиров автобуса, водитель ПАЗа ушел от столкновения с автомобилем "Рено", вследствие чего и съехал в кювет. В результате ДТП получили травмы двое мужчин 1993 года рождения и 1982 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка.