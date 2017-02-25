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УМВД: распивая спиртное в припаркованной во дворе машине, вы нарушаете закон

25 Февраля 2017 15:02
Автор: TIA

Находясь в личном автомобиле и распивая алкогольные напитки во дворе своего дома, не стоит забывать, что вы находитесь не только в своей личной собственности, но и в общественном месте, поскольку машина, к примеру, припаркована во дворе жилого дома и, сквозь окна автомобиля, играющие во дворе дети или проходящие мимо люди могут видеть, как вы распиваете спиртные напитки или выходите из машины в нетрезвом состоянии, как сообщается на сайте УМВД по Тверской области. 

Хотя употребление спиртных напитков в припаркованном автомобиле действующим законодательством прямо не запрещено, существует ряд ограничений. 

Так пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» установлен запрет на потребление (распитие) алкогольной продукции в следующих местах: 
- во дворах; 
- на детских площадках; 
- в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом; 
- на территориях, прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям и/или на объектах спорта и прилегающих к ним территориях; 
- на автозаправочных станциях; 
- на территориях рынков, вокзалов, аэропортов, в иных местах скопления граждан и/или местах нахождения источников повышенной опасности, определенных органами государственной власти субъектов РФ, а также на прилегающих к таким местам территориях; 
- на территориях военных объектов и прилегающих к ним территориях. 

В связи с чем факт распития лицами, находящимися в автомобиле, припаркованном в одном из указанных мест, влечёт административную ответственность предусмотренную частью 1 статьи 20.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.

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Метки: нарушение коап распитие спиртных напитков
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Комментарии (3)

  • AlexR69 
    есть одно маленькое "но". для начала нужно дать четкое определение что такое "двор", каковы его границы и доказать, что автомобиль находится "во дворе", а не на "придомовой территории".
лень искать решения судов по этому поводу.
    25.02.2017 15:30
    0 | 2

  • Serge 
    Тогда и в кафе, ресторане, гараже, дома ... вообщем везде нельзя распивать спиртные напитки т.к. "... или выходите (из машины, кафе, ресторана и т.д) в нетрезвом состоянии Вас увидят дети или проходящие люди". Не пьем товарищи (господа)!
    25.02.2017 15:31
    0 | 3

  • Ms. 
    А ведь некоторые еще и другими взрослыми делами в автомобилях занимаются. Нарушают закон, развращают малолетних детей, вводят в состояние зависти старушек. Ай-я-яй куда мир катицца.
    25.02.2017 15:53
    0 | 0
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