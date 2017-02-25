УМВД: распивая спиртное в припаркованной во дворе машине, вы нарушаете закон

Находясь в личном автомобиле и распивая алкогольные напитки во дворе своего дома, не стоит забывать, что вы находитесь не только в своей личной собственности, но и в общественном месте, поскольку машина, к примеру, припаркована во дворе жилого дома и, сквозь окна автомобиля, играющие во дворе дети или проходящие мимо люди могут видеть, как вы распиваете спиртные напитки или выходите из машины в нетрезвом состоянии

Находясь в личном автомобиле и распивая алкогольные напитки во дворе своего дома, не стоит забывать, что вы находитесь не только в своей личной собственности, но и в общественном месте, поскольку машина, к примеру, припаркована во дворе жилого дома и, сквозь окна автомобиля, играющие во дворе дети или проходящие мимо люди могут видеть, как вы распиваете спиртные напитки или выходите из машины в нетрезвом состоянии, как сообщается на сайте УМВД по Тверской области.

Хотя употребление спиртных напитков в припаркованном автомобиле действующим законодательством прямо не запрещено, существует ряд ограничений.

Так пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» установлен запрет на потребление (распитие) алкогольной продукции в следующих местах:

- во дворах;

- на детских площадках;

- в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

- на территориях, прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям и/или на объектах спорта и прилегающих к ним территориях;

- на автозаправочных станциях;

- на территориях рынков, вокзалов, аэропортов, в иных местах скопления граждан и/или местах нахождения источников повышенной опасности, определенных органами государственной власти субъектов РФ, а также на прилегающих к таким местам территориях;

- на территориях военных объектов и прилегающих к ним территориях.

В связи с чем факт распития лицами, находящимися в автомобиле, припаркованном в одном из указанных мест, влечёт административную ответственность предусмотренную частью 1 статьи 20.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.