tvernews.ru
25 февраля Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

74-летний водитель стал виновником ДТП в Калининском районе

74-летний водитель стал виновником ДТП в Калининском районе - ТИА
25 Февраля 2017 13:46
Автор: TIA

В 12:35 25 февраля в оперативную дежурную смену МЧС России по Тверской области поступило сообщение о ДТП в Калининском районе. Столкнулись два легковых автомобиля, по предварительной информации, два человека пострадали.

Как рассказали ТИА в ГИБДД по Тверской области, ДТП произошло в районе поворота на деревню Даниловское. Предположительно, водитель Renault 1943 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet.

На место выехали отделение пожарно-спасательной части №2, оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, экипаж ДПС и бригада скорой медицинской помощи, как сообщили в пресс-службе МЧС по Тверской области. 

Обстоятельства ДТП выясняются. 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дтп с пострадавшими мчс по тверской области дтп в калининском районе
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • ЯэтоЯ 
    Опять констатируют: СКОЛЬЗКО И облают дорожников..... А у пострадавшего "деда" опыта или мозгов не хватило???
    25.02.2017 14:45
    1 | 3

  • Ms. 
    Повторяю пицотый раз, люди после 60-ти лет должны садиться за руль только после ежегодного весеннего профилактического медосмотра, зрение, реакция и адекватность.
    25.02.2017 15:51
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

На пожаре детской областной клинической больнице никто не пострадал

2017-02-24 13:52
113

С флагом с надписью "Бежецк" финишировала мужская сборная России по биатлону, взявшая "золото" чемпионата мира

2017-02-18 18:45
89

Как операторы связи относятся к нашим персональным данным

2017-02-21 09:39
59

День Защитника

2017-02-23 10:02
58

Здание детской клинической больницы будет восстановлено

2017-02-24 09:09
56

В Тверской области мужчине, который нарубил дров для печки, грозит 4 года колонии

2017-02-21 14:11
43

Александр Корзин сетует, что уровень доверия у тверичан к местной власти ниже 20%

2017-02-20 15:23
36

С 1 мая проезд в общественном транспорте Твери можно будет оплатить безналичным расчётом

2017-02-20 14:25
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100