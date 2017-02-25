74-летний водитель стал виновником ДТП в Калининском районе

В 12:35 25 февраля в оперативную дежурную смену МЧС России по Тверской области поступило сообщение о ДТП в Калининском районе. Столкнулись два легковых автомобиля, по предварительной информации два водителя пострадали.

В 12:35 25 февраля в оперативную дежурную смену МЧС России по Тверской области поступило сообщение о ДТП в Калининском районе. Столкнулись два легковых автомобиля, по предварительной информации, два человека пострадали.

Как рассказали ТИА в ГИБДД по Тверской области, ДТП произошло в районе поворота на деревню Даниловское. Предположительно, водитель Renault 1943 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet.

На место выехали отделение пожарно-спасательной части №2, оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, экипаж ДПС и бригада скорой медицинской помощи, как сообщили в пресс-службе МЧС по Тверской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.