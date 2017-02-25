В Тверской области 54-летняя женщина не вернулась с лыжной прогулки

24 февраля пропала Сурикова Елена Вадимовна 1963 года рождения. В 12 часов дня отправилась на лыжную прогулку в районе деревни Покров Зубцовского района и не вернулась. Подруга, с которой Елена поехала кататься на лыжах, вернулась домой.

24 февраля пропала Сурикова Елена Вадимовна 1963 года рождения. В 12 часов дня отправилась на лыжную прогулку в районе деревни Покров Зубцовского района и не вернулась. Подруга, с которой Елена поехала кататься на лыжах, вернулась домой.

Рост 161 см, среднего телосложения, волосы короткие, шатенка, глаза голубые.

Была одета: куртка темно-синяя с зелеными вставками, брюки черные, шапка бежевая с меховым помпоном, ботинки светло-серые, предположительно, перчатки или варежки.

При себе были очки в золотистой оправе, смартфон, лыжи полупластиковые ярко-саталового цвета.

Могла выйти к деревне Аннино.

Всем, кто видел Елену, просьба сообщить по телефонам 8-915-722-55-66, 8-920-165-08-85 или 102.