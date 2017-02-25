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В Тверской области 54-летняя женщина не вернулась с лыжной прогулки

В Тверской области 54-летняя женщина не вернулась с лыжной прогулки - ТИА
25 Февраля 2017 11:11
Автор: TIA

24 февраля пропала Сурикова Елена Вадимовна 1963 года рождения. В 12 часов дня отправилась на лыжную прогулку в районе деревни Покров Зубцовского района и не вернулась. Подруга, с которой Елена поехала кататься на лыжах, вернулась домой. 

Рост 161 см, среднего телосложения, волосы короткие, шатенка, глаза голубые.

Была одета:  куртка темно-синяя с зелеными вставками, брюки черные, шапка бежевая с меховым помпоном, ботинки светло-серые, предположительно, перчатки или варежки. 

При себе были очки в золотистой оправе, смартфон, лыжи полупластиковые ярко-саталового цвета. 

Могла выйти к деревне Аннино. 

Всем, кто видел Елену, просьба сообщить по телефонам 8-915-722-55-66, 8-920-165-08-85 или 102.

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Метки: пропал человек сова поисковый отряд сова нужны волонтеры
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Комментарии (8)

  • hell 
    Самое прискорбное в таких новостях: "Сбор на поиски вчера"...
    25.02.2017 12:03
    0 | 5

  • Эго 
    Самое непонятное, что подруга вернулась одна. Обычно женщины на лыжных прогулках идут по одной лыжне или рядом по параллельным в пределах видимости и слышимости  друг друга.
    25.02.2017 12:10
    0 | 7

    • hell 
      Мож они на скорость пошли соревноваться, а не просто гулять... Одна стартонула, вторая отстала...
      25.02.2017 13:06
      0 | 2

      • Ms. 
        А там сердечный приступ и до свидания...
        25.02.2017 13:20
        0 | 1

        • hell 
          Ну типа того... больше странно то, что вчера в ночь погнали искать, все по лыжне, для начала, а новостей пока никаких...
          25.02.2017 13:22
          0 | 2

      • antiER 
        Да даже когда не на скорость, что на лыжах, что просто в пешем походе каждый идет со своей скоростью. Но лыжню то прочесать элементарно. Надеюсь, что всё образумится и всё будет хорошо.
        25.02.2017 15:50
        0 | 0

  • Алексей Владимирович 
    маньяк от своих затей никогда не откажется. только поимка или смерть остановят его
    25.02.2017 15:13
    0 | 1

    • antiER 
      Дебил.
      25.02.2017 15:46
      0 | 1
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