ТХК проиграл тюменскому "Рубину"

В первой игре 1/8 финала серии плей-офф Тверской хоккейный клуб принимал на своей площадке тюменский «Рубин». Победу в матче одержали тюменцы и повели в серии – 1:0.

В первой игре 1/8 финала серии плей-офф ТХК принимал на своей площадке тюменский «Рубин». Победу в матче одержали тюменцы и повели в серии – 1:0, как сообщает пресс-служба Тверского хоккейного клуба.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

Стартовую двадцатиминутку соперники провели на равных, создали пару опасных моментов на двоих, но уверенная игра в рамке ворот Александра Самонова и Дениса Франскевича не позволила игрокам обеих команд поразить цель. На перерыв команды ушли при счете – 0:0.

«ПЛЮС»

Уверенная игра на последнем рубеже ворот Александра Самонова.

Больше нанесли бросков в створ ворот.

ВТОРОЙ ПЕРИОД

Второй период гости провели уверенно, что позволило им дважды поразить ворота ТХК. На 27-ой минуте на пятачке ворот Дмитрий Клопов уверенно подставил клюшку под шайбу и та оказались в воротах – 0:1. На 38-ой минуте Виталий Зотов хитрым броском поражает ворота хозяев – 0:2.

«ПЛЮСЫ»

Больше нанесли бросков в створ ворот.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

В начале третьего периода, а именно на 35 секунде третью шайбу в ворота тверского стража ворот Александра Самонова забрасывает Максим Зюзякин – 0:3. После пропущенной шайбы тверские хоккеисты не опустили руки и смогли вернуть матчу интригу. Сначала на 49-ой минуте Вячеслав Шевченко при игре в большинстве, поборовшись на пятачке ворота «Рубина» поразил цель – 1:3. А на 58-ой минуте Павел Володин мощным броском сократил отставание своей команды до одной шайбы – 2:3. На большее «крылатым» не хватило времени.