В Твери 29-летний мужчина ограбил ювелирный магазин

Вечером в дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери поступило сообщение о грабеже. Продавец одного из магазинов на улице Паши Савельевой сообщила, что неизвестный похитил ювелирные украшения.

Вечером в дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери поступило сообщение о грабеже. Продавец одного из магазинов на улице Паши Савельевой сообщила, что неизвестный похитил ювелирные украшения.

Злоумышленник вошел в помещение торгового зала и с витрины похитил ювелирные изделия. Очевидцы подробно описали приметы незнакомца. По составленной ориентировке подозреваемого задержали в течение часа. Им оказался 29-летний нигде не работающий местный житель. Мужчина свою вину полностью признал, похищенное изъято.

Подозреваемый задержан в порядке статей 91 – 92 УПК РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области