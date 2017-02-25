tvernews.ru
25 февраля Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери 29-летний мужчина ограбил ювелирный магазин

25 Февраля 2017 10:44
Автор: TIA

Вечером в дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери поступило сообщение о грабеже. Продавец одного из магазинов на улице Паши Савельевой сообщила, что неизвестный похитил ювелирные украшения. 

Злоумышленник вошел в помещение торгового зала и с витрины похитил ювелирные изделия. Очевидцы подробно описали приметы незнакомца. По составленной ориентировке подозреваемого задержали в течение часа. Им оказался 29-летний нигде не работающий местный житель. Мужчина свою вину полностью признал, похищенное изъято.

Подозреваемый задержан в порядке статей 91 – 92 УПК РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: вор в твери задержан грабитель умвд по тверской области похищение ювелирных крашений
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • Net. 
    Видимо к 8 марта готовился - " всем сестрам по серьгам"...
    25.02.2017 10:55
    0 | 0

    • Ms. 
      Предлагаете отпустить молодца?
      25.02.2017 10:56
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

На пожаре детской областной клинической больнице никто не пострадал

2017-02-24 13:52
108

С флагом с надписью "Бежецк" финишировала мужская сборная России по биатлону, взявшая "золото" чемпионата мира

2017-02-18 18:45
89

В Тверской области 35-летний браконьер незаконно убил лося

2017-02-18 13:27
87

Как операторы связи относятся к нашим персональным данным

2017-02-21 09:39
59

День Защитника

2017-02-23 10:02
58

Здание детской клинической больницы будет восстановлено

2017-02-24 09:09
55

В Тверской области мужчине, который нарубил дров для печки, грозит 4 года колонии

2017-02-21 14:11
43

Александр Корзин сетует, что уровень доверия у тверичан к местной власти ниже 20%

2017-02-20 15:23
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100