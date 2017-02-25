В усадьбе Домотканово отпразднуют Широкую Масленицу

Мемориально-художественный музей Валентина Серова в Домотканове приглашает на Широкую Масленицу 26 февраля с 11.00 до 16.00. Гостей ожидают традиционные русские забавы, катание на лошадях, постановочные кулачные бои, исторический тир, где можно пострелять из лука и арбалета или научиться метать копьё.

Мемориально-художественный музей Валентина Серова в Домотканове приглашает на Широкую Масленицу 26 февраля с 11.00 до 16.00. Гостей ожидают традиционные русские забавы, катание на лошадях, постановочные кулачные бои, исторический тир, где можно пострелять из лука и арбалета или научиться метать копьё. А также командные игры в пейнтбол и лазер-так, в 15.00 состоится сжигание Масленицы. Праздник проводится при участии фольклорного ансамбля «Межа» (рук. И.Н. Некрасова), Лауреата международных и всероссийских фестивалей, региональной организации «Тверские витязи», ассоциации «Варяжский путь», клуба активного отдыха «Зарница». Адрес: Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д. Красная Новь

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