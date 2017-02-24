МЧС передает штормовое предупреждение

По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 3 часа 24 февраля 2017 года с сохранением ночью 25 февраля в отдельных районах Тверской области ожидается усиление северо-западного ветра, отдельные порывы 12-17 м/сек. На дорогах местами сильная гололедица.

По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 3 часа 24 февраля 2017 года с сохранением ночью 25 февраля в отдельных районах Тверской области ожидается усиление северо-западного ветра, отдельные порывы 12-17 м/сек. На дорогах местами сильная гололедица.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.