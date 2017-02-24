В Тверской области в аварии пострадали 4 человека

24 февраля в 19:32 в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» поступило сообщение о ДТП в Ржевском районе Тверской области.

24 февраля в 19:32 в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» поступило сообщение о ДТП в Ржевском районе Тверской области.

Легковой автомобиль съехал в кювет при совершении обгона на повороте. В ДТП пострадали четыре человека - мужчина водитель и три женщины пассажира - они госпитализированы, сообщили ТИА в МЧС России по Тверской области

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 10 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 4 человека и 2 единицы техники.