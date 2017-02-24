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В жилом доме на улице Мусоргского обваливается крыша

В жилом доме на улице Мусоргского обваливается крыша - ТИА
24 Февраля 2017 21:36
Автор: TIA

Фоторепортаж

Обращаемся к вам, потому что больше, к сожалению, с нашей "бедой" обращаться не к кому.
А "беда" вот в чем. Мы вместе с семьей проживаем по адресу: г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 28, письмо пришло на почту ТИА

20 февраля сего года в нашем доме было отключено отопление, производились ремонтные работы. 23 февраля в связи с вновь возникшими в нашем доме неполадками с отоплением была вызвана команда слесарей. Подоспевшая на вызов бригада начала очередной ремонт. В ходе работ произошел взрыв гидробака, был сорван кран бачка - как следствие, "потоп". Вода залила все до 1-го этажа, но и это еще не все.

Крыша нашего ветхого жилья не выдержала натиска столпившихся на крыше слесарей, пытавшихся устранить последствия своего "ремонта" - потолок чудом не придавил нас.

Обвал крыши в нашем доме ранее уже происходил - в 2014 году.  Многочисленные обращения в разного рода инстанции ни к чему не привели, и ремонт три года назад производился собственными силам.


Администрация Заволжского района в курсе всех обстоятельств относительно сложившейся ситуации . Однако на протяжении многих лет никаких действий на улучшение наших условий проживания не производилось.

Возможно предание гласности этой проблеме и ее вынос на "всеобщее обозрение" повлекут хоть какие-то действия со стороны тех, кто исправно с завидной регулярностью получает от нас деньги за обслуживание, содержание и капитальный ремонт нашего жилья.

 

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Метки: обвал крыши улица мусоргского
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Комментарии (2)

  • Uylo_Yobannen 
    "Возможно предание гласности этой проблеме и ее вынос на "всеобщее обозрение" повлекут хоть какие-то действия со стороны тех, кто исправно с завидной регулярностью получает от нас деньги за обслуживание, содержание и капитальный ремонт нашего жилья"

Спасибо, повеселили.
    24.02.2017 22:22
    0 | 2

  • uabumoderoff 
    Спрашивается,а зачем приватизировать?
    24.02.2017 23:30
    0 | 1
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