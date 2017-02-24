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1 марта – День памяти актёра Бориса Лифанова

1 марта – День памяти актёра Бориса Лифанова - ТИА
24 Февраля 2017 20:57
Автор: TIA

Тверской академический театр драмы посвящает памяти дорого друга и коллеги заслуженного артиста России Бориса Лифанова спектакль «Безымянная звезда» по М. Себастиану.

В провинциальном маленьком городке, где живёт учитель астрономии Марин Мирою, на вокзале из поезда высаживают незнакомку за безбилетный проезд. Она роскошно одета, а в её карманах – только фишки для игры в казино. Девушка не знает куда идти, и Мирою предлагает ей ночлег. Так начинается история о любви без срока. Но неужели правда, что судьба жестока, и ни одна звезда не должна отклоняться от своей траектории?...

Постановка пройдёт в рамках проекта «Доступный театр» 1 марта 2017 года в 18:30. В этот же день заслуженному артисту России, ведущему актёру Тверского академического театра драмы исполнилось бы 60 лет со Дня рождения. Но судьба распорядилась иначе: 11 ноября 2016 года его жизнь трагически оборвалась прямо на сцене, которой он отдал больше 30 лет.

Так уходят только великие артисты. И Бориса Николаевича называли «артистом правды». Всегда подвергающий глубокому психологическому анализу создаваемые им образы, всегда проникавший в суть характера и эпохи каждого своего героя, заслуженный артист России дарил все свои силы и талант зрителям и в театре, и в кино. Только на театральной сцене ТАТД им было создано 46 ярких образов. Чего стоил один Григ в «Безымянной звезде» - это был «король жизни» с лёгкой ухмылкой, аристократ в безупречном костюме, не допускающий проигрыша ни в чём, ни на секунду. Уверенный, что любая женщина падёт к его ногам… В такого разного актёра всегда влюблялись зрители… И именно, посмотрев спектакль «Безымянная звезда», хочется вспомнить артиста Лифанова – артиста от всего его большого сердца, артиста по любви.

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Метки: 1 марта Борис Лифано тверь
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