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В Тверской области задержали водителя, который повторно сел за руль пьяным

24 Февраля 2017 12:37
Автор: TIA

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кашинский» для проверки документов остановили  автомобиль марки «ВАЗ-2107» под управлением 36-летнего местного жителя. В процессе разговора сотрудники ДПС почувствовали резкий запах алкоголя исходящий от водителя. Мужчине было предложено пройти освидетельствование на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. По данным медосвидетельствования  он находился в алкогольном опьянении, кроме того, в результате проверки гражданина по базе данных выяснилось, что ранее он уже был задержан за управление автомобилем в алкогольном опьянении.

Санкция статьи 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: пьяный водитель гибдд
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