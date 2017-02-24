В Тверской области задержали водителя, который повторно сел за руль пьяным

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кашинский» для проверки документов остановили автомобиль марки «ВАЗ-2107» под управлением 36-летнего местного жителя. В процессе разговора сотрудники ДПС почувствовали резкий запах алкоголя исходящий от водителя. Мужчине было предложено пройти освидетельствование на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. По данным медосвидетельствования он находился в алкогольном опьянении, кроме того, в результате проверки гражданина по базе данных выяснилось, что ранее он уже был задержан за управление автомобилем в алкогольном опьянении.

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кашинский» для проверки документов остановили автомобиль марки «ВАЗ-2107» под управлением 36-летнего местного жителя. В процессе разговора сотрудники ДПС почувствовали резкий запах алкоголя исходящий от водителя. Мужчине было предложено пройти освидетельствование на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. По данным медосвидетельствования он находился в алкогольном опьянении, кроме того, в результате проверки гражданина по базе данных выяснилось, что ранее он уже был задержан за управление автомобилем в алкогольном опьянении. Санкция статьи 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает УМВД России по Тверской области

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