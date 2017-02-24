УМВД разместило фото мужчины, который обманывал пенсионеров

В дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 76-летний житель Твери и рассказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил, о том, его сын якобы сбил человека, и за непривлечение его к уголовной ответственности злоумышленник потребовал перевести деньги на банковскую карту, пенсионер перевел 248 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Твери и регионального МВД задержали безработного 56-летнего местного жителя, которого подозреваеют в совершении серии мошенничеств на территории Тверской области.

Набирая случайные номера, он звонил на домашние и сотовые телефоны. Убедившись, что разговаривает с пенсионерами, сообщал о том, что их близкие попали в беду.

Оперативники установили причастность мужчины к 4 эпизодам противоправной деятельности. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы срок до пяти лет. Подозреваемый взят под старжу.

УМВД России по Тверской области просит, если есть подозрения, что в отношении вас или ваших близких совершены мошеннические действия, немедленно обратитесь за помощью в полицию по телефону «02».