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УМВД разместило фото мужчины, который обманывал пенсионеров

УМВД разместило фото мужчины, который обманывал пенсионеров - ТИА
24 Февраля 2017 11:20
Автор: TIA

56-летний мужчина требовал от жителей Тверской области деньги за непривлечение их родственников к уголовной ответственности, сообщает УМВД России по Тверской области

В дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 76-летний житель Твери и рассказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил, о том, его сын якобы  сбил человека, и за непривлечение его к уголовной ответственности злоумышленник потребовал перевести деньги на банковскую карту, пенсионер перевел 248 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Твери и регионального МВД задержали безработного 56-летнего местного жителя, которого подозреваеют в совершении серии мошенничеств на территории Тверской области.

Набирая случайные номера, он звонил на домашние и сотовые телефоны. Убедившись, что разговаривает с пенсионерами, сообщал о том, что их близкие попали в беду.

Оперативники установили причастность мужчины к 4 эпизодам противоправной деятельности. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы срок до пяти лет. Подозреваемый взят под старжу.

УМВД России по Тверской области просит, если есть подозрения, что в отношении вас или ваших близких совершены мошеннические действия, немедленно обратитесь за помощью в полицию по телефону «02».

 

 

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Метки: мошенник обманывал пенсионеров криминал в Тверской области
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Комментарии (5)

  • romich 
    Глупых людей много.  И они исправно платят за свою глупость.
    24.02.2017 11:49
    1 | 1

    • hell 
      Так то да, но когда мне позвонили и сказали, что мой сын попался в супермаркете на краже и попросили денег за "замять это дело", я реально была в шоке...Правда потом сказала, что "замять" ничего не хочу, но обязательно поговорю с ним... когда родится(я была на 7 месяце беременности и было это почти 7 лет назад)...
      24.02.2017 12:35
      0 | 6

  • Lura 
    Вы все, конечно, опытные люди....
    24.02.2017 13:44
    2 | 2

    • romich 
      Да
      24.02.2017 13:45
      1 | 1

      • Lura 
        Вас кто-то обманул, дяденька! =)))
        24.02.2017 13:56
        2 | 1
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