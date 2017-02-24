В Тверской области госпитализировали мужчину, которого избил сосед

В дежурную часть Пеновского пункта полиции МО МВД России «Осташковский» поступило сообщение от медиков о том, что к ним в лечебное учреждение с многочисленными телесными повреждениями, полученными в результате побоев, поступил 30-летний местный житель.

Полицейские выехали по адресу, где произошло происшествие, опросили возможных очевидцев случившегося. Выяснилось, что между потерпевшим и соседом по лестничной площадке произошел конфликт в подъезде дома по улице Парковая поселка Пено Тверской области. В результате ссоры пьяный злоумышленник нанес пострадавшему несколько ударов ногами по голове и телу.

Возбуждено уголовное дело по статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В отношении 22-летнего подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает УМВД России по Тверской области