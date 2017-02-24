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Губернатор Игорь Руденя проверил условия размещения детей, эвакуированных из горящего здания больницы

24 Февраля 2017 04:26
Автор: TIA

Губернатор Тверской области осмотрел палаты нового корпуса детской областной больницы, куда эвакуированы пациенты из сгоревшего соседнего здания. Глава региона проверил условия оказания детям необходимой медицинской помощи, пообщался с родителями.

В настоящее время там находятся 99 человек, в том числе 77 детей. Пациенты распределены по отделениям нового корпуса детской областной больницы. Для оказания им медицинской помощи привлечены дополнительные сотрудники. Дети в штатном режиме получают лечение по назначениям. Угрозы возгорания этого здания нет.

В разговоре с мамами Игорь Руденя убедился, что обстановка в учреждении спокойная, созданы условия для комфортного размещения и обеспечения всем необходимым эвакуированных пациентов.

По информации ГУ МЧС России по Тверской области, в тушении огня задействовано 232 человека и 69 единиц техники. В результате пожара жертв и пострадавших нет.

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Метки: игорь руденя пожар в твери происшествие в твери сильный пожар пожар в больнице горит детская больница тверская детская больница
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Комментарии (3)

  • protivvsex 
    День защитника имел кульминацию, видимо и сейчас отмечают. Службы взбодрили, так взбодрили.
    24.02.2017 06:54
    1 | 2

  • Бертран 
    Виновных наберется легион. Будем головы рубить.
    24.02.2017 07:45
    0 | 1

    • Хычник_Ёж 
      Григоряна не забудь! Уж заслужил!
      24.02.2017 09:14
      0 | 2
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