Губернатор Игорь Руденя проверил условия размещения детей, эвакуированных из горящего здания больницы

Губернатор Тверской области осмотрел палаты нового корпуса детской областной больницы, куда эвакуированы пациенты из сгоревшего соседнего здания. Глава региона проверил условия оказания детям необходимой медицинской помощи, пообщался с родителями.
В настоящее время там находятся 99 человек, в том числе 77 детей. Пациенты распределены по отделениям нового корпуса детской областной больницы. Для оказания им медицинской помощи привлечены дополнительные сотрудники. Дети в штатном режиме получают лечение по назначениям. Угрозы возгорания этого здания нет.
В разговоре с мамами Игорь Руденя убедился, что обстановка в учреждении спокойная, созданы условия для комфортного размещения и обеспечения всем необходимым эвакуированных пациентов.
По информации ГУ МЧС России по Тверской области, в тушении огня задействовано 232 человека и 69 единиц техники. В результате пожара жертв и пострадавших нет.
Комментарии (3)
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Бертран
24.02.2017 07:45
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Хычник_Ёж
24.02.2017 09:14
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