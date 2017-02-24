Пожар в Тверской областной детской больнице локализован

По состоянию на 4:00 огонь удалось локализовать, но проливать здание больницы будут ещё несколько часов. Так что пока о полной ликвидации говорить не приходится.
Напомним, пожар начался в ночь с 23 на 24 февраля - загорелся чердак и кровля в старом корпусе ДОКБ, что на наб. Степана Разина. Всех детей и медперсонал оперативно эвакуировали в новый корпус больницы, часть маленьких пациентов разобрали родители, некоторых доставили на машинах скорой помощи в другие городские медучреждения. Всего эвакуировали 221 человека. Пострадавших нет.
Огонь с крыши перекинулся на третий, а потом и второй этажи. Кровля и перекрытия рухнули.
Всего к тушению пожара привлекли 232 человека и 69 единиц техники: тверские пожарные, а также расчёты из районов области.
В соцсетях пользователи рассуждают, что возгорание могло случится из-за курения подростков, которые бегали на чердак.
Пожару был присвоен 4 уровень сложности. Площадь горения составила более 1200 кв. метров.
Комментарии (8)
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BEKTOP
24.02.2017 08:51
0
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6
kudimov
24.02.2017 09:00
0
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3
TvereZ
24.02.2017 09:27
0
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0