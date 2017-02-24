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Пожар в Тверской областной детской больнице локализован

Пожар в Тверской областной детской больнице локализован - ТИА
24 Февраля 2017 04:03
Автор: TIA

По состоянию на 4:00 огонь удалось локализовать, но проливать здание больницы будут ещё несколько часов. Так что пока о полной ликвидации говорить не приходится.

Напомним, пожар начался в ночь с 23 на 24 февраля - загорелся чердак и кровля в старом корпусе ДОКБ, что на наб. Степана Разина. Всех детей и медперсонал оперативно эвакуировали в новый корпус больницы, часть маленьких пациентов разобрали родители, некоторых доставили на машинах скорой помощи в другие городские медучреждения. Всего эвакуировали 221 человека. Пострадавших нет.

Огонь с крыши перекинулся на третий, а потом и второй этажи. Кровля и перекрытия рухнули.
Всего к тушению пожара привлекли 232 человека и 69 единиц техники: тверские пожарные, а также расчёты из районов области.

В соцсетях пользователи рассуждают, что возгорание могло случится из-за курения подростков, которые бегали на чердак.

Пожару был присвоен 4 уровень сложности. Площадь горения составила более 1200 кв. метров.

 

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Метки: пожар в твери пожар в больнице горит детская больница тверская детская больница
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Комментарии (8)

  • karina75 
    Предлагаю снять главного врача с занимаемой должности.
    24.02.2017 07:11
    4 | 4

    • -GIP- 
      Всего какой-то месяц работы и пол-больницы на йух
      24.02.2017 08:43
      1 | 1

  • awk555 
    Предлагаю Мудене рейтинг еще поднять!!!!!
    24.02.2017 08:03
    0 | 2

  • dsmile 
    Молодец Игорь Иванович, Потушил! без него все сгорело бы к ууям!
    24.02.2017 08:29
    0 | 1

    • BEKTOP 
      Совершенно с Вами согласен! Только он Игорь Михайлович,  a не Иванович.
И.М.Руденя -человек с облефедеральной известностью, имеет связи в федеральном центре, высокий рейтинг в различных рейтингах и СМИ. Все это в совокупности и позволило четко и организованно в чрезвычайно сложных условиях провести эвакуацию  обойтись без человеческих жертв и гибели детей. Хотя судя по масштабам- обрушились перекрытия нескольких этажей- масштаб пожара был  весьма значительным.
То, что обошлось без детских жертв, я считаю, должно повысить рейтинг И.М.Рудени еще на несколько пунктов, а так же дополнительно повысить его общефедеральную известность. Потому что события такого масштаба как пожар в ДОКБ выходят на первые полосы федеральных СМИ,поэтому организованная эвакуация и отсутствие на пожаре детских трупов еще раз подтверждает, что в сентябре 2016 жители области сделали правильный выбор.
      24.02.2017 09:18
      0 | 0

  • BEKTOP 
    1. Возможно, рокову роль сыграл закон о полном запрете курения в медицинских учреждений и ликвидация, в соответствии с этим законом, всех оборудованных мест для курения. Которые существовали в больницах всегда, и даже в годы т.н. "сталинских репрессий" никому не приходило в голову запрещать в больницах курение. Сейчам же принялись тупо копировать неудачный американский опыт 60-70-х годов.
Все это вынуждает больных, хоть подростков, хоть взрослых, прятаться от персонала и курить в местах не только не оборудованных, но в местах совершенно не подходящих и опасных . Поэтому версия насчет курения как минимум достойна внимания.

2. Детские больницы( вообще любые больницы, детские тем более), дома престарелых, больницы для психохроников  , т.е. места, где по определению всегда находятся достаточно  большое количество беспомощных неподвижных и малоподвижных людей,  НЕЛЬЗЯ располагать в старых, легко сгораемых  зданиях , с деревянными стенами или с деревяннвми перекрытиями. В старом корпусе  ДОКБ, подозреваю, перекрытия и каркас кровли- деревянные. Сухое дерево могло легко воспламениться от чего угодно, а быстрое  распространение огня при такой конструкции- гарантированно.

НЕЛЬЗЯ вообще в зданиях подобных конструкций размещать детские больницы и другие учреждения , в которых могут находиться беспомощные люди. 
Не надо проводить всякие олимпиады , ЧМ-э и прочие мундиали, вкладывая туда миллиардные средства, не надо строить новые здания для судов, пока не расселят полностью из непригодных и чрезвычайно пожароопасных строений  больницы и дома престарелых . 
Я бы на месте международного сообщества вообще обьявил бы бойкот сочинской олимпиады, поставив перед российским правительством ультиматум: сначала переселите больных и беапомощных  престарелых в нормальные условия, и тогда мы к вам с радостью приедем. А пока-извините.

Так что, как бы это цинично ни звучало,  я рад что в ДОКБ случился этот пожар и все перекрытия сгорели и обрушились как спичечный коробок. Значит, теперь гарантированно корпус будет закрыт и деревянных перекрытий больше не будет.
Жаль только, что не погиб никто из детей,  в случае массовой гибели детей новость вышла бы в топ новостей во всех федеральных СМИ , что позволило бы привлечь больше внимания к данному вопросу и быстрее решить  проблемы безопасности больных людей, хоть детей, хоть беспомощных престарелых. Больницам и домам престарелых не место в зданиях с деревянными стенами и деревянными перекрытиями, тем более- многоэтажными.
Насчет гибели детей- это конечно был черный юмор, жестокая шутка такая, прошу прощения, если что .... Почему-то вдруг  вспомнилась  "Детская книга мёртвых" Алины  Витухновской,  прикольная штука, мне нравятся ее стихи.
    24.02.2017 08:51
    0 | 6

    • kudimov 
      Все правильно, Вектор, с обоими пунктами я согласен.
      24.02.2017 09:00
      0 | 3

    • TvereZ 
      ::: рокову роль сыграл закон о полном запрете курения 

Да не "возможно", а 146%!
Были бы нормально оборудованные курилки, с негорючими стенами/полом, урнами с водой и вентиляцией - не было бы ни этого пожара, ни еще многих, втч с жертвами. 
Но борцунов хлебом не корми - дай что-нить запердить...
      24.02.2017 09:27
      0 | 0
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