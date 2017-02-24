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В Твери случился пожар в областной детской больнице

В Твери случился пожар в областной детской больнице - ТИА
Фото: Оксана Руденко
24 Февраля 2017 00:29
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по Тверской области в 00:02 24 февраля. Оказалось, что горит кровля и третий этаж старого корпуса Тверской областной детской больницы, расположенного на наб. Степана Разина. Площадь возгорания составила около 250 кв. метров.

По предварительной информации, пострадавших нет: все пациенты и персонал эвакуированы. На месте работают более десятка пожарных расчётов. Всего к тушению пожара привлекается 57 человек и 18 единиц техники.

Ситуация находится на особом контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени. Главе региона оперативно направляется вся информация о ходе ликвидации пожара. 

Фото группы ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ

Автор - Олег Кирсанов. Ruffus Off

 

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Метки: пожар в больнице детская областная больница происшествие в твери
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