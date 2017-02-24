В Твери случился пожар в областной детской больнице

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по Тверской области в 00:02 24 февраля. Оказалось, что горит кровля и третий этаж старого корпуса Тверской областной детской больницы, расположенного на наб. Степана Разина. Площадь возгорания составила около 250 кв. метров.
По предварительной информации, пострадавших нет: все пациенты и персонал эвакуированы. На месте работают более десятка пожарных расчётов. Всего к тушению пожара привлекается 57 человек и 18 единиц техники.
Ситуация находится на особом контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени. Главе региона оперативно направляется вся информация о ходе ликвидации пожара.
Фото группы ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ
Автор - Олег Кирсанов. Ruffus Off
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