В Твери под колёса автомобиля попал мужчина на костылях

Водитель автомобиля "Фольксваген" совершал левый поворот с улицы 15 Лет Октября на улицу Вагжанова на разрешающий сигнал светофора. Попутно с ним, также на разрешающий сигнал, дорогу переходил молодой мужчина на костылях, которого водитель не пропустил.

Вечером 23 февраля в Твери сбили мужчину на костылях, сообщили ТИА в ГИБДД по Тверской области. Водитель автомобиля "Фольксваген" совершал левый поворот с улицы 15 Лет Октября на улицу Вагжанова на разрешающий сигнал светофора. Попутно с ним, также на разрешающий сигнал, дорогу переходил молодой мужчина на костылях, которого водитель не пропустил. К счастью, пострадавший отделался только ушибами.

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