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В Твери под колёса автомобиля попал мужчина на костылях

23 Февраля 2017 20:21
Автор: TIA

Вечером 23 февраля в Твери сбили мужчину на костылях, сообщили ТИА в ГИБДД по Тверской области. Водитель автомобиля "Фольксваген" совершал левый поворот с улицы 15 Лет Октября на улицу Вагжанова на разрешающий сигнал светофора. Попутно с ним, также на разрешающий сигнал, дорогу переходил молодой мужчина на костылях, которого водитель не пропустил. К счастью, пострадавший отделался только ушибами.

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Метки: пешеход на костылях пешеход на костылях попал под машину дтп в твери гибдд по тверской области
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Комментарии (4)

  • ДеД 
    Пошёл за хлебом? - Вызови такси! Пешком в Твери ходить опасно!
    23.02.2017 20:58
    1 | 0

    • RSERG 
      Ездить тоже опасно, того и гляди какая нибудь маршрутка в тебя врежется.
      23.02.2017 23:55
      0 | 0

    • vlasovser 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
      24.02.2017 00:46
      0 | 0

  • murkmarina 
    вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
    23.02.2017 22:49
    0 | 1
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