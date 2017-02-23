В Городском саду открылась масленичная ярмарка с блинами и анимацией

23 февраля в Городском саду открылась ярмарка, посвященная старинному славянскому празднику – Масленице. Здесь организаторы постарались создать атмосферу русской околицы с традиционными сельскими атрибутами.

23 февраля в Городском саду открылась ярмарка, посвященная старинному славянскому празднику – Масленице. Здесь организаторы постарались создать атмосферу русской околицы с традиционными сельскими атрибутами.

Администрация Твери сообщает, что на ярмарке каждый день до конца недели можно приобрести ароматные блины, приготовленные в жаровне сосиски, уникальные изделия ручной работы, фермерские продукты и сладости. Также в продаже чай, приготовленный в самоварах. На ярмарке работает анимация, где от души повеселиться смогут и дети и взрослые.