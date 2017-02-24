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Тверские наркополицейские задержали двоих закладчиков с крупной партией синтетического наркотика

Тверские наркополицейские задержали двоих закладчиков с крупной партией синтетического наркотика - ТИА
23 Февраля 2017 18:39
Автор: TIA

Тверские наркополицейские изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотических средств, сообщает региональное УМВД. В ходе отработки оперативной информации стражи порядка задержали в Заволжском районе Твери двух 23-летних мужчин, один из которых - выходец из Средней Азии. При личном досмотре и в автомобиле задержанных были обнаружены 30 полимерных свертков с веществом синтетического происхождения.

Как установили эксперты-криминалисты, в свертках находилось наркотическое средство «N-метилэфедрон» общей массой более 50 граммов. Задержанные оказались так называемыми «закладчиками». В ходе обыска по месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили еще 12 свертков с «солью» массой более 20 граммов, расфасованной на разовые дозы и приготовленной для дальнейшего сбыта. Кроме того был найден пакет с реагентом для изготовления «спайса» массой более 30 граммов, а также весы, целлофановая упаковка и другие приспособления для изготовления и фасовки наркотических средств.

Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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Метки: умвд по тверской области закладчики наркотиков в твери синтетические наркотики
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Комментарии (2)

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    23.02.2017 22:48
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      24.02.2017 00:46
      0 | 0
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