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В Тверской области отпраздновали День защитника Отечества

В Тверской области отпраздновали День защитника Отечества - ТИА
23 Февраля 2017 17:51
Автор: TIA

23 февраля в Твери у cтелы "Город воинской славы" состоялся торжественный митинг в честь Дня защитника Отечества. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя и другие представители власти, ветераны, представители общественных, молодежных организаций, военнослужащие. В память о защитниках Родины участники митинга возложили к стеле цветы, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Торжества, приуроченные к государственному празднику, охватили все районы Тверской области. Так, в Твери прошла акция под названием «Мы верим в тебя, солдат!». В преддверии 23 февраля ученики тверских школ подготовили рисунки, посвященные теме защиты Родины. Затем жюри выбрало одну работу, на основе которой изготовлены открытки. Тысячу таких открыток подписали студенты университетов и колледжей, учащиеся школ и направили поздравления солдатам воинских частей.  

В Максатихе организация «Молодая Гвардия» инициировала акцию «Алая гвоздика». На призыв молодежи возложить цветы к воинскому мемориалу павших защитников Родины на братском кладбище откликнулись жители поселка и района. В Торопецком краеведческом музее сегодня проходит акция «С папой в музей по военному билету», в ходе которой военнослужащие и их семьи могут бесплатно посетить все экспозиции.

В Старице члены тверского регионального  отделения Поискового движения России провели встречу с  молодежью, на которой рассказали о работе поисковых отрядов, представили книгу «Тверские герои-летчики» и проект «Историко-поисковая экспедиция «Воздушные рабочие войны». В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла Старицкого  района.

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Метки: день защитника отечества митинг в твери стела город воинской славы
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Комментарии (8)

  • Jailbreak 
    Один из них не служил. Кого поздравлять?
    Прикрепленные изображения:
    23.02.2017 18:26
    0 | 2

    • Ferapont 
      Серега-пвошник в Польше служил.
      Прикрепленные изображения:
      23.02.2017 18:33
      0 | 2

      • murkmarina 
        вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
        23.02.2017 22:48
        2 | 0

      • murkmarina 
        вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
        23.02.2017 22:48
        2 | 0

    • Ferapont 
      Вот еще один Сергей-артиллерист.
      Прикрепленные изображения:
      23.02.2017 18:34
      0 | 2

      • vlasovser 
        Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
        24.02.2017 00:47
        0 | 0

    • antiER 
      Лень картинки копировать, сами найдете. Но Шойга тоже не служил. Главное вовремя собаку подарить.
      23.02.2017 20:39
      0 | 3

  • antiER 
    В принципе день Победы это и есть день защитника отечества, а 23.02. это день Советской армии, .....
    23.02.2017 20:43
    0 | 4
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