В Тверской области отпраздновали День защитника Отечества

23 февраля в Твери у cтелы "Город воинской славы" состоялся торжественный митинг в честь Дня защитника Отечества. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя и другие представители власти, ветераны, представители общественных, молодежных организаций, военнослужащие. В память о защитниках Родины участники митинга возложили к стеле цветы, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

23 февраля в Твери у cтелы "Город воинской славы" состоялся торжественный митинг в честь Дня защитника Отечества. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя и другие представители власти, ветераны, представители общественных, молодежных организаций, военнослужащие. В память о защитниках Родины участники митинга возложили к стеле цветы, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Торжества, приуроченные к государственному празднику, охватили все районы Тверской области. Так, в Твери прошла акция под названием «Мы верим в тебя, солдат!». В преддверии 23 февраля ученики тверских школ подготовили рисунки, посвященные теме защиты Родины. Затем жюри выбрало одну работу, на основе которой изготовлены открытки. Тысячу таких открыток подписали студенты университетов и колледжей, учащиеся школ и направили поздравления солдатам воинских частей.

В Максатихе организация «Молодая Гвардия» инициировала акцию «Алая гвоздика». На призыв молодежи возложить цветы к воинскому мемориалу павших защитников Родины на братском кладбище откликнулись жители поселка и района. В Торопецком краеведческом музее сегодня проходит акция «С папой в музей по военному билету», в ходе которой военнослужащие и их семьи могут бесплатно посетить все экспозиции.

В Старице члены тверского регионального отделения Поискового движения России провели встречу с молодежью, на которой рассказали о работе поисковых отрядов, представили книгу «Тверские герои-летчики» и проект «Историко-поисковая экспедиция «Воздушные рабочие войны». В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла Старицкого района.