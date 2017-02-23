24 и 25 февраля ТХК сыграет в Твери первые матчи плей-офф чемпионата ВХЛ

24 февраля в Твери состоится первый матч плей-офф регулярного Чемпионата Высшей хоккейной лиги. Соперником ТХК в 1/8 финала стал тюменский "Рубин".

24 февраля в Твери состоится первый матч плей-офф регулярного Чемпионата Высшей хоккейной лиги. Соперником ТХК в 1/8 финала стал тюменский "Рубин".

В составе тюменского клуба сейчас играет любимец тверских болельщиков Михаил Потякин. Также в составе "рубиновых" играет Сергей Пайор, который в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали чемпионата.

Матчи ТХК и ХК "Рубин" состоятся на льду ДС "Юбилейный" 24 февраля в 17:00 и 25 февраля в 15:00.