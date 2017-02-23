Австрийка Элеонора Дюпуи ищет в России родственников отца - красноармейца из Калинина

Телерадиокомпания "Плеяда" собирает средства на съёмки фильма об Элеоноре Дюпуи. Девочка, о которой авторы фильма узнали совершенно случайно, появилась на свет как "дитя освобождения". Её мать - австрийка, а отец - родом из Калинина. Он был одним из тех красноармейцев, которые освобождали Австрию от фашизма. Мать открыла дочери тайну её рождения, когда девочке было девять лет. Сейчас Элеоноре 70. Поиски отца стали делом всей её жизни.

Телерадиокомпания "Плеяда" собирает средства на съёмки фильма об Элеоноре Дюпуи. Девочка, о которой авторы фильма узнали совершенно случайно, появилась на свет как "дитя освобождения". Её мать - австрийка, а отец - родом из Калинина. Он был одним из тех красноармейцев, которые освобождали Австрию от фашизма. Мать открыла дочери тайну её рождения, когда девочке было девять лет. Сейчас Элеоноре 70. Поиски отца стали делом всей её жизни.

"Мои родители познакомились летом 1945 года в городе Санкт Пёльтен в Австрии. Русский солдат пришёл к нам в сад и попросил воды. Мама дала солдату напиться, а когда он пришёл в другой раз, то в знак своей признательности принёс матери и сестренке хлеба. Они тогда жили одни, отца моей сестры уже не было в живых. Овощи и фрукты у них были, но хлеб - был большой редкостью и ценным подарком", - рассказывает Элеонора.

"Так и зародилась их дружба, которая позднее переросла в любовь. Но вскоре русскому солдату пришлось уехать, потому что ему должны были оперировать раненую ногу. Когда он приехал к маме прощаться, он сказал, что рана обострилась, и его отправляют в госпиталь на операцию. После этого мама больше не имела никаких известий от него. Она сказала, что в это время она была на втором месяце беременности и не сказала ему об этом. Она не думала, что прощание было навсегда..."

О своём отце Элеонора почти ничего не знает. Известно, что его звали Михаил Громан или Гроссман - фамилию мама знала только на слух. Возможны варианты: Кроман, Хроман или нечто подобное. Родом он был из Твери (Калинина или Калининской области). В 1945 году ему было около 30 лет, а значит, родился он примерно в 1915-м.

История рождения Элеоноры держалась в тайне, потому что очень долгое время таких, как она, считали "детьми врага". Но с тех пор как Элеонора узнала кто её отец, её не покидало желание найти его. Она выучила русский язык, на Пасху печёт куличи, поёт "Катюшу", носит георгиевскую ленточку. До сих пор в её семье, как реликвия, хранится кусочек ткани, в которую был завёрнут хлеб, который отец приносил её маме. Это единственное, что у неё осталось от отца. Верит, что найдёт хотя бы его семью. Элеонора написала книгу о своём поиске. Её издали в Австрии, книга вышла в свет и в России.

Фильм об Элеоноре компания "Плеяда" начала снимать на свои средства. Когда они закончились, авторы ходили по различным инстанциям: никто не отказывал, но и многочисленные обещания никто не выполнил. Поэтому они организовали проект на краудфандинговой платформе, чтобы всем миром собрать средства на съёмки фильма.

Цель жизни Элеоноры - найти своего отца. Цель фильма - рассказать о ней, о поиске и главное - помочь "У этой истории обязан быть счастливый финал!" - убеждён исполнительный директор "Плеяды" Сергей Спиридонов. Собранные средства будут потрачены на съёмки фильма, организацию и проведение поисковых работ студентами-историками в архивах и среди семей тверских фронтовиков, освобождавших Австрию от фашизма.

Внести свою лепту в создание фильма о поисках Элеоноры Дюпуи можно по ссылке.