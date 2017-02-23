В лобовом столкновении на трассе М-9 погиб один человек, пострадали трое

Утром 23 февраля на 327 км трассы М-9 в Нелидовском районе Тверской области произошло серьёзное ДТП. Сообщение об этом поступило в МЧС России по Тверской области в 10:26. Как стало известно ТИА, там произошло лобовое столкновение двух автомобилей, есть погибшие и пострадавшие.

Утром 23 февраля на 327 км трассы М-9 в Нелидовском районе Тверской области произошло серьёзное ДТП. Сообщение об этом поступило в МЧС России по Тверской области в 10:26. Как стало известно ТИА, там произошло лобовое столкновение двух автомобилей, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации "Мицубиси ASX" по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся со "Шкода Фабиа". Пассажир "Мицубиси" скончался на месте происшествия. Ещё три человека получили травмы различной степени тяжести. На месте работают отделение ПСЧ № 42, оперативная группа Нелидовского ПСГ, экипаж ДПС и бригада скорой медицинской помощи.

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