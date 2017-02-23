В Твери маршрутка врезалась в автобус, пострадал один человек

23 февраля в Твери маршрутное такси столкнулось с рейсовым автобусом, пострадал один человек. Как стало известно ТИА, авария произошла в 10:18 в районе дома 57 по Петербургскому шоссе.
Маршрутный автобус "ПАЗ" № 222 двигался по шоссе в сторону центра и начал обгон рейсового автобуса № 31. В этот момент "ПАЗ" занесло, водитель не справился с управлением и врезался в автобус. Пассажирка автобуса - 76-летняя женщина - получила ушибы.
Фото: Вадим Лысюк
Комментарии (20)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Унук аль Хай
23.02.2017 14:15
0
|
2
Ferapont
23.02.2017 15:21
0
|
5
Buzzer
23.02.2017 17:27
0
|
2