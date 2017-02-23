В Твери маршрутка врезалась в автобус, пострадал один человек

23 февраля в Твери маршрутное такси столкнулось с рейсовым автобусом, пострадал один человек. Как стало известно ТИА, авария произошла в 10:18 в районе дома 57 по Петербургскому шоссе.

23 февраля в Твери маршрутное такси столкнулось с рейсовым автобусом, пострадал один человек. Как стало известно ТИА, авария произошла в 10:18 в районе дома 57 по Петербургскому шоссе.

Маршрутный автобус "ПАЗ" № 222 двигался по шоссе в сторону центра и начал обгон рейсового автобуса № 31. В этот момент "ПАЗ" занесло, водитель не справился с управлением и врезался в автобус. Пассажирка автобуса - 76-летняя женщина - получила ушибы.

Фото: Вадим Лысюк