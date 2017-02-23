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В Твери маршрутка врезалась в автобус, пострадал один человек

В Твери маршрутка врезалась в автобус, пострадал один человек - ТИА
23 Февраля 2017 11:04
Автор: TIA

Фоторепортаж

23 февраля в Твери маршрутное такси столкнулось с рейсовым автобусом, пострадал один человек. Как стало известно ТИА, авария произошла в 10:18 в районе дома 57 по Петербургскому шоссе.

Маршрутный автобус "ПАЗ" № 222 двигался по шоссе в сторону центра и начал обгон рейсового автобуса № 31. В этот момент "ПАЗ" занесло, водитель не справился с управлением и врезался в автобус. Пассажирка автобуса - 76-летняя женщина - получила ушибы.

Фото: Вадим Лысюк

 

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Метки: дтп в твери авария в твери маршрутка врезалась в автобус пострадали пассажиры
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Комментарии (20)

  • Алексей Владимирович 
    при мне войсках всех без разбору водителей переучивали в течении полугода. небыло доверия шпаковским автошколам. сегодняшнее событие тому подтверждение
как так можно?!
    23.02.2017 11:20
    0 | 3

    • USSR 
      С праздником АВ!!!
      23.02.2017 11:27
      0 | 4

    • vepr76 
      Бертран Вас поздравил?
      23.02.2017 15:28
      0 | 0

    • awk555 
      Муденя-сука-ДОКОЛЕ!!!!!Очнись ,а не о рейтингах проплаченных думай!!!
Местная (городская) давно ОХ.......ЛИ!!!!Те же ГИБДДшники дают списки самосвалов ,которых не надо тормозить и песок перевозят с непокрытым кузовом,проезжаешь по трассе ,а эти лихие черныховцы отворачиваются и на тебя всё летит(камни,песок и прочее)!!!!
      23.02.2017 16:15
      0 | 2

  • USSR 
    Это со слов ословода его занесло? Больше похоже, что он автобус просто подрезал увидев потенциальные 15₽ на обочине
    23.02.2017 11:22
    0 | 3

    • Ferapont 
      У гостиничной общаги вагонзавода никого не подбирают.
      23.02.2017 11:37
      0 | 0

    • BUDULAY 
      22 ₽
      23.02.2017 12:07
      0 | 4

  • Ferapont 
    На Петербургском, начиная с Горбатки, ПАЗиком возможен действительно только "обгон" как указано в новости, а не опережение. Два габаритных автобуса физически не смогут поместиться на такой "очищенной" стороне дороги.
Когда в правой едет лесовоз или КАМАЗ-65115 со щебнем, даже я очкую опережать, вдруг цапанет сугроб и вытолкнет меня на встречку.. Содержание магистральной улицы (западного въезда в Тверь) огонькоффскими наемниками оставляет неизгладимое впечатление у приезжих гостей. Пока доезжают до центра ох@евают от количества дыр на асфальте и множества огромных грязных сугробов. И это областная столица !? Позорище  !
    23.02.2017 11:34
    0 | 9

  • ДеД 
    Я верю, не будет "откатов",
Я верю, что время придёт:
Забытое слово "зарплата"
Всех рангов чиновников ждёт!
    23.02.2017 11:47
    0 | 3

  • Leo-L 
    Сейчас видел на пересечении Орджоникизе и Т. Ильиной аварию.
 Маршрутный ПАЗик приутюжил Киа-Рио. Не знаю, кто виноват, но больше думаю на ПАЗик.
    23.02.2017 11:48
    1 | 2

  • TVERSKOY_SK 
    Город может зарабатывать на перевозках жителей и получать прибыль, но вместо этого деньги утекают из города в оффшоры.
Вот такие автобусы были куплены не в самые сладкие времена для города и работали на благо города.
    Прикрепленные изображения:
    23.02.2017 11:53
    0 | 12

    • BUDULAY 
      да, классные были автобусы. И маршруток столько не было. Сам ездил на общественном транспорте, знал расписание автобусов и был уверен, что он приедет. А сейчас, эххх....
      23.02.2017 12:05
      0 | 10

  • dekla 
    Предлагаю подобные аварии приравнивать к терроризму. На мой взгляд, только так можно уменьшить их количество.
    23.02.2017 13:27
    0 | 7

    • Ferapont 
      Бездействие ушлой админисрации тоже !
      23.02.2017 15:20
      0 | 3

  • Линна 
    На 222 не все шофера - инородцы, есть и славяне. Один из славян на этой неделе парня в 20 часов вечера высадил у Глобуса и заявил - дальше не поеду, жди следующую. Следующая проехала со свистом мимо. Домой вернулся на такси. Не думаю, что национальность шофера играет роль в работе маршруток, тут безнаказанность хамства и наглости. Если автобусы возят пассажиров, маршрутки "стригут бабло".
    23.02.2017 13:27
    0 | 3

    • Buzzer 
      Не согласен по поводу национальности. Если лицо славянское, то это может быть молдован или хохол (эти ваще звери).
      23.02.2017 13:47
      0 | 5

    • USSR 
      Парню надо бы в спортзал походить. В 20 лет сгорбился и вышел гриву опустив другую ждать. Мне бы так сказали в 20 лет.....
      23.02.2017 13:49
      0 | 1

  • Унук аль Хай 
    слышали про "Народный Патруль"? это проект ГИБДД Твери по организации помощи добровольцев в контроле за дорожным движением (ориентация на маршрутки и пьяниц). У особо пробитых хейтеров есть прекрасная, одобренная властью возможность вести борьбу с маршрутным злом.
    23.02.2017 14:15
    0 | 2

    • Ferapont 
      Намек на создание проекта "Народный киллер" ?
      23.02.2017 15:21
      0 | 5

      • Buzzer 
        Ща истерики из ТИА увидят ваше сообщение и забанят. За призыв к истреблению нерусей.
        23.02.2017 17:27
        0 | 2
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