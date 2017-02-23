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Тверские спортсмены завоевали медали всех достоинств на чемпионате ЦФО по универсальному бою в Калужской области

23 Февраля 2017 10:26
Автор: TIA

Спортсмены Верхневолжья привезли полный комплект медалей с чемпионата Центрального федерального округа по универсальному бою, который проходил в Калужской области с 18 по 21 февраля.

Универсальный бой - комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой. По результатам состязаний золото завоевали Анаит Саакян и Дмитрий Решетов, серебряные медали у Дениса Иванова и Сергея Архипова. Илья Марков, Бислан Вараев и Шамиль Арипов привезли бронзу, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

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Метки: универсальный бой в твери чемпионат цфо по универсальному бою
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