Тверские спортсмены завоевали медали всех достоинств на чемпионате ЦФО по универсальному бою в Калужской области

Спортсмены Верхневолжья привезли полный комплект медалей с чемпионата Центрального федерального округа по универсальному бою, который проходил в Калужской области с 18 по 21 февраля.

Спортсмены Верхневолжья привезли полный комплект медалей с чемпионата Центрального федерального округа по универсальному бою, который проходил в Калужской области с 18 по 21 февраля.

Универсальный бой - комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой. По результатам состязаний золото завоевали Анаит Саакян и Дмитрий Решетов, серебряные медали у Дениса Иванова и Сергея Архипова. Илья Марков, Бислан Вараев и Шамиль Арипов привезли бронзу, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.