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На «Конаковские колбасы» наложили штраф за нарушения ветеринарного законодательства

23 Февраля 2017 10:17
Автор: TIA

Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям выявило нарушения ветеринарного законодательства в ООО «Конаковские колбасы» (Конаковский район, село Селихово). Согласно результатам внеплановой выездной проверки на предприятии не разработана программа производственного контроля, а у входа в производственные помещения предприятия дезинфекционные коврики не заправлены дезинфицирующим раствором, сообщает пресс-служба ведомства. 

Таким образом, ООО «Конаковские колбасы» осуществляло деятельность по производству пищевых продуктов из мяса и мясных пищевых субпродуктов (колбасные изделия, мясные деликатесы и др.) с нарушением ветеринарных правил и норм, что могло повлечь выработку некачественной и опасной продукции, создавая угрозу здоровью человека и животным, заноса и распространения карантинных и особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека и животных.

По факту нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО «Конаковские колбасы» и наложен денежный штраф. Предприятию выдано предписание об устранении нарушений.

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Метки: внеплановая проверка управление россельхознадзора по тверской и псковской областям конаковские колбасы
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Комментарии (2)

  • Old_man 
    Думаю, ООО «Конаковске колбасы» будет трудно выжить в конкуренции с «Дмитрогорским продуктом».
    23.02.2017 11:16
    0 | 1

  • Унук аль Хай 
    очередной аутсайдер сорвался с нашего экспресса....
    23.02.2017 14:17
    0 | 0
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