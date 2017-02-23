На «Конаковские колбасы» наложили штраф за нарушения ветеринарного законодательства

Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям выявило нарушения ветеринарного законодательства в ООО «Конаковские колбасы» (Конаковский район, село Селихово). Согласно результатам внеплановой выездной проверки на предприятии не разработана программа производственного контроля, а у входа в производственные помещения предприятия дезинфекционные коврики не заправлены дезинфицирующим раствором, сообщает пресс-служба ведомства.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям выявило нарушения ветеринарного законодательства в ООО «Конаковские колбасы» (Конаковский район, село Селихово). Согласно результатам внеплановой выездной проверки на предприятии не разработана программа производственного контроля, а у входа в производственные помещения предприятия дезинфекционные коврики не заправлены дезинфицирующим раствором, сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, ООО «Конаковские колбасы» осуществляло деятельность по производству пищевых продуктов из мяса и мясных пищевых субпродуктов (колбасные изделия, мясные деликатесы и др.) с нарушением ветеринарных правил и норм, что могло повлечь выработку некачественной и опасной продукции, создавая угрозу здоровью человека и животным, заноса и распространения карантинных и особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека и животных.

По факту нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО «Конаковские колбасы» и наложен денежный штраф. Предприятию выдано предписание об устранении нарушений.