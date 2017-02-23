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В Твери отмечают День защитника Отечества

В Твери отмечают День защитника Отечества - ТИА
23 Февраля 2017 09:29
Автор: TIA

В Твери отмечают День защитника Отечества. 23 февраля с 9 до 11 часов на братских воинских захоронениях города проходят церемонии возложения цветов. В 10 часов утра на Смоленском воинском захоронении состоится молодёжная акция «К защите Родины готов!» и торжественная церемония открытия «Вахты Памяти» с участием объединений «Пост №1» города Твери. Торжественный митинг, посвящённый Дню защитника Отечества, начнётся в 11 часов на площади у стелы «Город воинской славы».

Праздничные мероприятия пройдут также в муниципальных учреждениях культуры, библиотеках города и клубах по месту жительства, сообщает Управление информации администрации Твери. С подробным планом торжеств можно ознакомиться на официальном сайте Твери в разделе «Объявления».

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Метки: день защитника отечества 23 февраля в твери администрация твери
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Комментарии (6)

  • Sedmoy 
    Кто был - тот не забудет. :) С праздником, типа. :)
    Прикрепленные изображения:
    23.02.2017 09:44
    0 | 6

  • ДеД 
    Эх, год держался... А, ладно, как говорили афганские товарищи: "Парваныз!"
НУ, С ПРАЗДНИКОМ!
    23.02.2017 10:46
    0 | 3

  • Эго 
    Поздравляю Защитников. Всех, кто с оружием выполнял и выполняет воинский долг,  и  тех, кто разрабатывает это оружие, тех, кто служил и служит в "горячих точках" и тех, кто работает под прикрытием в "дружественных" странах, тех, кто обеспечивает техническую поддержку и тех, кто верно ждет служивых... Короче, получается почти всех граждан. Но, несмотря на то что среди  защитников Отечества достаточно много женщин, 23 февраля считается мужским праздником. Поэтому обращаюсь к вам, дорогие мужчины ТИА,- будьте здоровы и душой и телоЙ, будьте выдержаны и великодушны, будьте мужественны и справедливы... будьте...
    23.02.2017 11:33
    0 | 3

    • MarIvanna 
      Присоединяюсь к поздравлению.
Хорошо написано, и добавить нечего)
      23.02.2017 12:06
      0 | 1

    • doris 
      Прекрасные слова. Я тоже присоединяюсь.
С праздником вас, наши защитники!!
      23.02.2017 14:24
      0 | 0

  • Melodica007 
    Не понятно по какой причине (возм.погода), по крайней мере до полудня (не знаю как сейчас) огонь памяти в честь Дня Защитника не зажжён. Родственники удивились, когда не увидели у обелиска. Вроде город воинской славы.
    23.02.2017 13:07
    0 | 1
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