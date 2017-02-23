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ГИБДД просит помощи в поисках угнанного автомобиля

ГИБДД просит помощи в поисках угнанного автомобиля - ТИА
22 Февраля 2017 16:06
Автор: TIA

Госавтоинспекция Тверской области разыскивает автомобиль ВАЗ-2121 (Нива) сине-зеленого цвета( С801РМ69).  В ночь с 21 на 22 февраля 2017 года от дома 61 по ул. Пржевальского г. Твери был похищен автомобиль ВАЗ – 2121 сине-зеленого цвета грз С801РМ69. Из характерных примет наклейка (изображение совы) на крышке топливного бака. Диски штампованные, автомобиль оснащен подножками. Нива может быть брошена без государственных регистрационных знаков в гаражных кооперативах, или лесных массивах рядом с Тверью.

Все, кто мог видел этот автомобиль после 22.30 21 февраля 2017 года, или записал на видеорегистратор передвижение автомобиля по городу просьба сообщить по телефону группы розыска СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Тверской области 8(4822)-58-59-30, сообщает УГИБДД России по Тверской области

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Метки: угнали автомоиль в Твери угнали автомобиль
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Комментарии (7)

  • bae99 
    Не простой хозяин, коль здесь помощи запросили?
    22.02.2017 16:12
    0 | 7

    • Хычник_Ёж 
      В серии номера РМ ,кто-то из своих
      22.02.2017 18:38
      1 | 2

      • natsmakova 
        вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
        22.02.2017 20:56
        1 | 0

      • USSR 
        Видимо я тоже из своих.... был.
        22.02.2017 23:05
        0 | 0

        • ivanov991 
          Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
          23.02.2017 00:24
          0 | 0

  • -GIP- 
    Это что, первый угон в Твери, или на остальных автовладельцев угнанных ТС ГИБДД глубоко начхать, как и на их машины?
    22.02.2017 17:01
    0 | 7

  • hell 
    Хм... было бы че угонять...) Приметный, детали нифига не стоят... "На тебе!"- это так сделано скорее всего... найден будет сгоревшим скорее всего, уж простите...
    22.02.2017 20:43
    0 | 0
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