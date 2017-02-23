ГИБДД просит помощи в поисках угнанного автомобиля

Госавтоинспекция Тверской области разыскивает автомобиль ВАЗ-2121 (Нива) сине-зеленого цвета( С801РМ69). В ночь с 21 на 22 февраля 2017 года от дома 61 по ул. Пржевальского г. Твери был похищен автомобиль ВАЗ – 2121 сине-зеленого цвета грз С801РМ69. Из характерных примет наклейка (изображение совы) на крышке топливного бака. Диски штампованные, автомобиль оснащен подножками. Нива может быть брошена без государственных регистрационных знаков в гаражных кооперативах, или лесных массивах рядом с Тверью.

Госавтоинспекция Тверской области разыскивает автомобиль ВАЗ-2121 (Нива) сине-зеленого цвета( С801РМ69). В ночь с 21 на 22 февраля 2017 года от дома 61 по ул. Пржевальского г. Твери был похищен автомобиль ВАЗ – 2121 сине-зеленого цвета грз С801РМ69. Из характерных примет наклейка (изображение совы) на крышке топливного бака. Диски штампованные, автомобиль оснащен подножками. Нива может быть брошена без государственных регистрационных знаков в гаражных кооперативах, или лесных массивах рядом с Тверью.

Все, кто мог видел этот автомобиль после 22.30 21 февраля 2017 года, или записал на видеорегистратор передвижение автомобиля по городу просьба сообщить по телефону группы розыска СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Тверской области 8(4822)-58-59-30, сообщает УГИБДД России по Тверской области