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Суд оставил без изменения приговор двум мужчинам, по вине которых погибла женщина

22 Февраля 2017 15:15
Автор: TIA

Апелляционная инстанция Тверского областного суда оставила без изменения приговор Заволжского районного суда Твери от 28 ноября 2016 года в отношении Дмитрия Алешкова и Сергея Иванова, они признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Их приговорили к  двух годам условного наказания. 

Напомним, что 10  ноября 2015 года на пересечении улиц Луначарского и Хромова в микрорайоне "Радужный" самосвал, гружёный гравием, упал на ВАЗ. В результате ЧП погибла женщина-водитель легковушки.

В судебном решении говорится, что Алешков дал указание водителю грузового автомобиля Иванову разгрузить щебень. Водитель стал поднимать кузов полуприцепа-самосвала, в этот момент грузовик накренился и  опрокинулся на легковой автомобиль, который проезжал мимо, в нем находились две женщины, одна из них умерла на месте.

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Метки: приговор суда самосвал упал на легковушку погибла женщина
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Комментарии (2)

  • Добрая Мышь 
    а аппеляцию кто подавал - прокурор или виновные?
    22.02.2017 15:45
    0 | 0
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