Суд оставил без изменения приговор двум мужчинам, по вине которых погибла женщина

Апелляционная инстанция Тверского областного суда оставила без изменения приговор Заволжского районного суда Твери от 28 ноября 2016 года в отношении Дмитрия Алешкова и Сергея Иванова, они признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Апелляционная инстанция Тверского областного суда оставила без изменения приговор Заволжского районного суда Твери от 28 ноября 2016 года в отношении Дмитрия Алешкова и Сергея Иванова, они признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Их приговорили к двух годам условного наказания.

Напомним, что 10 ноября 2015 года на пересечении улиц Луначарского и Хромова в микрорайоне "Радужный" самосвал, гружёный гравием, упал на ВАЗ. В результате ЧП погибла женщина-водитель легковушки.

В судебном решении говорится, что Алешков дал указание водителю грузового автомобиля Иванову разгрузить щебень. Водитель стал поднимать кузов полуприцепа-самосвала, в этот момент грузовик накренился и опрокинулся на легковой автомобиль, который проезжал мимо, в нем находились две женщины, одна из них умерла на месте.