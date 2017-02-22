В Твери отметят День защитника Отечества

С 9 до 11 часов на братских воинских захоронениях города пройдут церемонии возложения цветов. В 10 часов утра на Смоленском воинском захоронении состоится молодёжная акция «К защите Родины готов!» и торжественная церемония открытия «Вахты Памяти» с участием объединений «Пост №1» города Твери. Торжественный митинг, посвящённый Дню защитника Отечества, начнётся в 11 часов на площади у стелы «Город воинской славы». Праздничные мероприятия пройдут также в муниципальных учреждениях культуры, библиотеках города и клубах по месту жительства. С подробным планом торжеств можно ознакомиться на официальном сайте города Твери в разделе «Объявления». Управление информации администрации города Твери

С 9 до 11 часов на братских воинских захоронениях города пройдут церемонии возложения цветов. В 10 часов утра на Смоленском воинском захоронении состоится молодёжная акция «К защите Родины готов!» и торжественная церемония открытия «Вахты Памяти» с участием объединений «Пост №1» города Твери. Торжественный митинг, посвящённый Дню защитника Отечества, начнётся в 11 часов на площади у стелы «Город воинской славы».

Праздничные мероприятия пройдут также в муниципальных учреждениях культуры, библиотеках города и клубах по месту жительства. С подробным планом торжеств можно ознакомиться на официальном сайте города Твери в разделе «Объявления», сообщает Управление информации администрации города Твери