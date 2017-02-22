Житель Тверской области получил медаль «Участнику военной операции в Сирии»

21 февраля 2017 года житель Тверской области Илья Кшняскин получил медаль «Участнику военной операции в Сирии». Илья Олегович был призван в ряды Вооруженных сил 26 мая 2015 года. Службу проходил на Северном флоте в Североморске.

21 февраля 2017 года житель Тверской области Илья Кшняскин получил медаль «Участнику

военной операции в Сирии». Илья Олегович был призван в ряды Вооруженных сил 26 мая 2015 года. Службу проходил на Северном флоте в Североморске.

Илья был призван в ряды Вооруженных сил 26 мая 2015 года. Службу проходил на Северном флоте в городе Североморске С 22 октября большой противолодочный корабль «Вице Адмирал Кулаков», на котором служил наш земляк, патрулировал воды вблизи Пакистана, Кипра, Сирии.