Житель Тверской области получил медаль «Участнику военной операции в Сирии»

21 февраля 2017 года житель Тверской области Илья Кшняскин получил медаль «Участнику
военной операции в Сирии». Илья Олегович был призван в ряды Вооруженных сил 26 мая 2015 года. Службу проходил на Северном флоте в Североморске.
Илья был призван в ряды Вооруженных сил 26 мая 2015 года. Службу проходил на Северном флоте в городе Североморске С 22 октября большой противолодочный корабль «Вице Адмирал Кулаков», на котором служил наш земляк, патрулировал воды вблизи Пакистана, Кипра, Сирии.
Комментарии (2)
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antiER
22.02.2017 14:35
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