«Тверь Водоканал» заменил участок бесхозного водопровода на улице Лермонтова

Специалисты «Росводоканал Тверь» (ООО «Тверь Водоканал») заменили старый водопроводный ввод диаметром 50 мм и протяженностью более 60 метров в жилом доме на улице Лермонтова. Этот водопровод является бесхозным и на балансе предприятия не числится. Работы были выполнены в связи с обращением жителей в компанию.

Специалисты «Росводоканал Тверь» (ООО «Тверь Водоканал») заменили старый водопроводный ввод диаметром 50 мм и протяженностью более 60 метров в жилом доме на улице Лермонтова. Этот водопровод является бесхозным и на балансе предприятия не числится. Работы были выполнены в связи с обращением жителей в компанию.

- Сети действительно не наши. Но «Тверь Водоканал» является гарантирующим поставщиком, и наша задача обеспечить жителей водой. После обследования выяснилось, что состояние водопроводного ввода неудовлетворительное, вода перестала доходить до квартир. Попытка специалистов прочистить и промыть имеющуюся трубу результатов не дала. Тогда руководство решило полностью заменить водопроводный ввод в дом за счет собственных средств предприятия, - прокомментировала и.о.директора по производству Светлана Ермолаева.

В ходе реконструкции «Тверь водоканал» заменил старую металлическую трубу на новую из пластика низкого давления. Срок службы такой трубы составляет не менее 50 лет. Ремонт был выполнены за один день.

В настоящее время водоснабжение по адресу улица Лермонтова, 71 осуществляется в полном объеме и с нормативным давлением. Жители дома направили официальную благодарность на имя генерального директора «Тверь Водоканала» Дмитрия Капустина за оперативный и качественный ремонт.

В этом году «Росводоканал Тверь» в рамках своей производственной программы планирует переложить в общей сложности около двух километров водопроводных и канализационных труб разных диаметров на сумму более 30 млн рублей.