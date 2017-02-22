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«Тверь Водоканал» заменил участок бесхозного водопровода на улице Лермонтова

22 Февраля 2017 13:55
Автор: TIA

Фоторепортаж

Специалисты «Росводоканал Тверь» (ООО «Тверь Водоканал») заменили старый водопроводный ввод диаметром 50 мм и протяженностью более 60 метров в жилом доме на улице Лермонтова. Этот  водопровод является бесхозным и на балансе предприятия не числится. Работы были выполнены в связи с обращением жителей в компанию.

- Сети действительно не наши. Но «Тверь Водоканал»  является гарантирующим поставщиком, и наша задача  обеспечить жителей водой. После обследования выяснилось, что состояние водопроводного ввода неудовлетворительное, вода перестала доходить до квартир. Попытка специалистов прочистить и промыть имеющуюся трубу результатов не дала. Тогда руководство решило полностью заменить водопроводный ввод в дом за счет собственных средств предприятия, - прокомментировала и.о.директора по производству Светлана Ермолаева.

В ходе реконструкции   «Тверь водоканал» заменил старую металлическую трубу на новую из пластика низкого давления. Срок службы такой трубы составляет не менее 50 лет.  Ремонт был  выполнены за один день.

В настоящее время водоснабжение  по адресу улица Лермонтова, 71 осуществляется в полном объеме и с нормативным давлением. Жители дома направили официальную благодарность на имя генерального директора «Тверь Водоканала» Дмитрия Капустина за оперативный и качественный ремонт.

В этом году «Росводоканал Тверь» в рамках своей производственной программы планирует переложить в общей сложности около двух километров водопроводных и канализационных труб разных диаметров на сумму более  30 млн рублей.

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Метки: водоканал водоканал тверь тверской водоканал ремонт сетей
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Комментарии (3)

  • Ognennaja_Feja 
    А что такое "бесхозный"? Он либо общее имущество собственников жилья, либо принадлежит ресурсоснабжающей организации (как раз Водоканалу), либо муниципалитету (если в доме нет приватизированных квартир). Кто-то из этих лиц и обязан нести расходы по его замене, какие тут "акты доброй воли" со стороны водоканала могут быть?
    22.02.2017 15:40
    0 | 1

    • MikeH 
      Не мешайте "эффективным менеджерам" пиарится...
      22.02.2017 15:46
      0 | 0
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